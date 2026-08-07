Чи готує ще Путін удар по країнах Балтії: у Литві зробили нову заяву

Росія продовжує розглядати можливі сценарії провокацій та атак проти країн Балтії, однак наразі Кремль ще не ухвалив остаточного рішення щодо реалізації таких планів. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське керівництво аналізує різні варіанти дій, які можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури Естонії, Латвії та Литви. Одним із можливих сценаріїв, за інформацією литовської сторони, залишається спроба використати українські безпілотники для організації провокації та подальшого звинувачення Києва.

Втім, Каунас наголосив, що на цей момент російський президент Володимир Путін не дав наказу про проведення такої операції. За оцінкою литовської розвідки, безпосередньої загрози атаки найближчими днями також не зафіксовано.

Міністр підкреслив, що союзники по НАТО уважно відстежують підготовку Росії та регулярно обмінюються розвідувальною інформацією щодо можливих ризиків. Саме тому, за його словами, Москва добре знає, що її потенційні плани перебувають під постійним контролем західних спецслужб.

Каунас також нагадав, що представники держав Альянсу вже неодноразово публічно попереджали Кремль про неприпустимість подібних дій. За його словами, сигнал Москві був однозначним: партнери бачать підготовку, розуміють можливі сценарії та готові реагувати.

У Вільнюсі переконані, що публічне розголошення інформації про можливі наміри Росії є одним із факторів стримування. Саме тому союзники й надалі уважно стежитимуть за діями Кремля, щоб не допустити реалізації будь-яких провокацій у Балтійському регіоні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Латвії назвали дату атаки Росії на країни Балтії: у Путіна відкрилося "вікно можливостей".



