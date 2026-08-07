Готовит ли еще Путин удар по странам Балтии: в Литве сделали новое заявление

Россия продолжает рассматривать возможные сценарии провокаций и атак против стран Балтии, однако пока Кремль еще не принял окончательного решения по реализации таких планов. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, российское руководство анализирует разные варианты действий, которые могут быть направлены против критической инфраструктуры Эстонии, Латвии и Литвы. Одним из возможных сценариев, по информации литовской стороны, остается попытка использовать украинские беспилотники для организации провокации и обвинения Киева.

Впрочем, Каунас подчеркнул, что на данный момент российский президент Владимир Путин не приказал о проведении такой операции. По оценке литовской разведки, непосредственная угроза атаки в ближайшие дни также не зафиксирована.

Министр подчеркнул, что союзники по НАТО внимательно отслеживают подготовку России и регулярно обмениваются разведывательной информацией о возможных рисках. Поэтому, по его словам, Москва хорошо знает, что ее потенциальные планы находятся под постоянным контролем западных спецслужб.

Каунас также напомнил, что представители государств Альянса уже не раз публично предупреждали Кремль о недопустимости подобных действий. По его словам, сигнал Москве был однозначным: партнеры видят подготовку, понимают возможные сценарии и готовы реагировать.

В Вильнюсе убеждены, что публичное разглашение информации о возможных намерениях России является одним из факторов сдерживания. Именно поэтому союзники и дальше будут внимательно следить за действиями Кремля, чтобы не допустить реализации каких-либо провокаций в Балтийском регионе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Латвии назвали дату атаки России на страны Балтии: у Путина открылось "окно возможностей".



