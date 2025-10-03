Чи готовий Путін до війни з НАТО: чим може обернутися недалекоглядність Європи

Російський диктатор Володимир Путін давно готовий до прямої конфронтації з Європою. Проте, він втратив трішки часу. Якщо б він пішов на цю конфронтацію у 2025-му році, якимось чином припинивши війну з Україною, у нього був би шанс, тому що Європа була розгублена, а зараз всі прекрасно розуміють, що треба воювати, що війна все більше стає невідворотньою. Таку думку висловив експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У той же час, продовжує експерт, Путін, провокуючи озброєнням у країнах НАТО, провокує і політичну нестабільність в цих країнах, адже військові бюджети треба збільшувати, а за рахунок чого це зробити – питання.

"У більшості країн Європи дефіцитні бюджети. Відповідно для того, щоб знайти гроші на армію, необхідно серйозно зменшити соціальні виплати. І це в той час, як у більшості країн НАТО точаться дискусії щодо зменшення робочого часу і збільшення соціальних гарантій з боку держав та роботодавців. Тобто, постійно натякаючи на те, що Путін готовий воювати з НАТО, він провокує держави НАТО на озброєння, що в подальшому провокує нестабільність в цих державах. Це доволі тонка гра. І поки що Європа грає без якогось чіткого плану дій", – зазначив Микола Мельник.

За його словами, при цьому помітно, що Європа готова озброювати Польщу. Принаймні це випливає з тих заяв, які ми бачили про ті 50 млрд, які будуть направлені на посилення ППО та армії Польщі.

"В той же час ми не маємо новин про те, що Європа готова озброювати країни Балтії. Тобто вчергове світ проводить умовну межу своєї готовності, скажемо так, боротися до останнього російського солдата по східному кордону Польщі. Це доволі погана новина для країн Балтії. Я думаю, що дуже скоро у такому певному геополітичному масштабі, тобто найближчі три роки, Путін скористається такою недалекоглядністю", – констатував Микола Мельник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у чому Україна хоче переконати ЄС: на що катастрофічно не вистачає грошей уже цього року.



