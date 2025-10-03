Готов ли Путин к войне с НАТО: чем может обернуться недальновидность Европы

Российский диктатор Владимир Путин давно готов к прямой конфронтации с Европой. Однако он потерял немного времени. Если бы он пошел на эту конфронтацию в 2025 году, каким-то образом прекратив войну с Украиной, у него был бы шанс, потому что Европа была растеряна, а сейчас все прекрасно понимают, что надо воевать, что война все больше становится неотвратимой. Такое мнение высказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В то же время, продолжает эксперт, Путин, провоцируя вооружением в странах НАТО, провоцирует и политическую нестабильность в этих странах, ведь военные бюджеты нужно усугублять, а за счет чего это сделать – вопрос.

"В большинстве стран Европы дефицитные бюджеты. Соответственно для того чтобы найти деньги на армию, необходимо серьезно уменьшить социальные выплаты. И это в то время, как в большинстве стран НАТО ведутся дискуссии по уменьшению рабочего времени и увеличению социальных гарантий со стороны государств и работодателей. То есть постоянно намекая на то, что Путин готов воевать с НАТО, он провоцирует государства НАТО на вооружение, что в дальнейшем провоцирует нестабильность в этих государствах. Это довольно тонкая игра. И пока Европа играет без какого-либо четкого плана действий", – отметил Николай Мельник.

По его словам, при этом заметно, что Европа готова вооружать Польшу. По крайней мере, это следует из тех заявлений, которые мы видели о тех 50 млрд, которые будут направлены на усиление ПВО и армии Польши.

"В то же время у нас нет новостей о том, что Европа готова вооружать страны Балтии. То есть в очередной мир проводит условный предел своей готовности, скажем так, бороться до последнего русского солдата по восточной границе Польши. Это очень плохая новость для стран Балтии. Я думаю, что очень скоро в таком определенном геополитическом масштабе, то есть в ближайшие три года, Путин воспользуется такой недальновидностью", – констатировал Николай Мельник.

