Чи є у Сирського конфлікт з Федоровим: головком ЗСУ здивував заявою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про нібито конфлікт між ним і міністром оборони Михайлом Федоровим не відповідає дійсності. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

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За словами Сирського, між Міністерством оборони та Генеральним штабом існує чіткий розподіл функцій, а кожна зі сторін виконує визначені законом завдання.

"Я можу тільки повторити слова міністра оборони — у нас немає ніякого конфлікту. У нас кожен виконує свій обов’язок, у кожного є свої завдання — у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої завдання", — наголосив головнокомандувач.

Водночас він зазначив, що під час роботи між різними структурами можуть виникати робочі дискусії або розбіжності щодо розподілу повноважень. За його словами, такі питання вирішуються у звичайному робочому порядку.

"Інколи виникають періодично питання, можливо протиріччя, які обговорюються і вирішуються. Тому що питання в основному стосуються повноваження, де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", — пояснив Сирський.

Окремо головнокомандувач розповів про взаємодію Генерального штабу з Міністерством оборони під час підготовки реформ у сфері проходження військової служби та комплектування армії. За його словами, представники Генштабу брали участь у розробці змін, які стосуються призначення та звільнення військовослужбовців, а також удосконалення системи грошового забезпечення.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький може переглянути формат спілкування з президентом України Володимиром Зеленським на тлі останніх заяв і рішень української влади. Водночас, як зазначають польські джерела, питання припинення підтримки України наразі не розглядається.