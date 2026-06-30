Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что информация о якобы конфликте между ним и министром обороны Михаилом Федоровым не соответствует действительности. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН .

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По словам Сырского, между Министерством обороны и Генеральным штабом существует четкое распределение функций, а каждая из сторон выполняет определенные законом задачи.

"Я могу только повторить слова министра обороны — у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свой долг, у каждого есть свои задачи — у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои задачи", — подчеркнул главнокомандующий.

В то же время он отметил, что во время работы между разными структурами могут возникать рабочие дискуссии или разногласия по распределению полномочий. По его словам, подобные вопросы решаются в обычном рабочем порядке.

"Иногда возникают периодически вопросы, возможно, обсуждаемые и решаемые противоречия. Потому что вопросы в основном касаются полномочий, где они пересекаются и каким образом нужно их решить", — пояснил Сырский.

Отдельно главнокомандующий рассказал о взаимодействии Генерального штаба с Министерством обороны во время подготовки реформ в сфере прохождения военной службы и комплектования армии. По его словам, представители Генштаба принимали участие в разработке изменений, касающихся назначения и увольнения военнослужащих, а также усовершенствования системы денежного довольствия.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий может пересмотреть формат общения с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне последних заявлений и решений украинской власти. В то же время, как отмечают польские источники, вопрос о прекращении поддержки Украины пока не рассматривается.