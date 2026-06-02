Чи є місце Європі за столом переговорів: про що говорить позиція Буданова та Зеленського

Кравцев Сергей
Доволі нерідко можна примітити, що голова ОП Кирило Буданов говорить не зовсім те, що говорить президент Володимир Зеленський. Це свідчить про те, що там немає остаточної згоди як діяти, але дискусія до певної міри – то дуже корисно. Той факт, що ця дискусія вивалилась на публіку, бо, хто їм заважав поговорити в кабінетах, говорить, що не зовсім вони і сходяться в позиціях. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.
Що ж до участі Європи у переговорах, про що висловився Буданов, то експерт говорить, що, з одного боку, з одним перемовником нам, та й росіянам, було б простіше. Але Європа, то дуже різні країни. З дуже різними інтересами і дуже різними розуміннями ситуації. Між ними завжди є дискусія, а спільні правила і спільні позиції виробляються постійно і постійно корегуються.
Щодо того, хто має бути переговорником між Україною і росією, то експерт вважає, що допоки путін переконаний, що він виграє, і що війна на користь його владі, а з його позиції виглядає саме так, то, хто б не був посередником, переговори будуть перетворені в цирк імені мединського, що ми вже бачили і з турецьким посередництвом і з американським.
