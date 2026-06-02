Есть ли место Европе за столом переговоров: о чем говорит позиция Буданова и Зеленского

Довольно часто можно заметить, что глава ОП Кирилл Буданов говорит не совсем то, что говорит президент Владимир Зеленский. Это свидетельствует о том, что там нет окончательного согласия как действовать, но дискуссия в известной степени – это очень полезно. Тот факт, что эта дискуссия вывалилась на публику, потому, кто им мешал поговорить в кабинетах, говорит, что не совсем они и сходятся в позициях. Об этом рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

Что же касается участия Европы в переговорах, о чем высказался Буданов, то эксперт говорит, что, с одной стороны, с одним переговорщиком нам и русским было бы проще. Но Европа, это очень разные страны. С очень разными интересами и очень разными пониманиями ситуации. Между ними всегда есть дискуссия, а общие правила и общие позиции производятся постоянно и постоянно корректируются.

"Если мы стремимся к тесному сотрудничеству и интеграции с ЕС, то нам не избежать работы с этой сложной, многокомпонентной системой. В которой нет как в спецслужбах, что приказ принимает такой человек, и с ним необходимо говорить и он главный, как бывает в странах, где построена такая система. Здесь можно посмотреть на примере россии", – отметил Андрей Еременко.

Что касается того, кто должен быть переговорщиком между Украиной и россией, то эксперт считает, что пока пути убеждены, что он выиграет, и что война в пользу его власти, а с его позиции выглядит именно так, то, кто бы ни был посредником, переговоры будут превращены в цирк имени мединского, что мы уже видели и с турецким.

"Максимум, что возможно сейчас – обмен пленными и телами, и может еще что-то того же уровня. А когда россия созреет, с приходом нового министра обороны, она стала созревать гораздо быстрее, тогда уже будет не сильно принципиально, кто посредник", – констатировал эксперт.

