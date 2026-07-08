Чи дозволять США виробляти Україні ракети до Patriot: Трампа викрили на цинічній брехні

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі закликав союзників підтримати українську ініціативу щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Однак реалізація такого сценарію наразі виглядає малоймовірною. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний.

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За його словами, ракети до Patriot належать до найскладніших зразків американського озброєння і є одним із ключових елементів системи протиповітряної оборони США. Саме тому Вашингтон навряд чи погодиться передати технології їхнього повного виробництва навіть близьким партнерам.

Експерт наголосив, що головною перешкодою є питання безпеки. За його словами, в Україні регулярно викривають агентів російських спецслужб, зокрема серед осіб, які мають доступ до важливої інформації. За таких умов США навряд чи ризикнуть передавати критично важливі військові технології.

"Нам не дадуть цю ліцензію. Найголовніша перепона – це те, що в Україні регулярно ловлять шпигунів у різних верствах нашого суспільства, навіть в армії. А виробляти таку зброю – це не клепати дрони з китайських запчастин, як ми це робимо зараз", – зазначив Павло Нарожний.

Він також звернув увагу, що під час саміту НАТО США разом із Німеччиною, Нідерландами, Польщею та Швецією домовилися про створення в Європі сервісного центру для обслуговування ракет PAC-3, які використовуються комплексами Patriot. Це свідчить про готовність партнерів розвивати інфраструктуру підтримки цих систем, однак не означає передачу технологій їхнього виробництва.

На думку Нарожного, додатковим фактором залишається війна. Через постійні російські атаки та високі ризики диверсій розміщення повного циклу виробництва такого озброєння в Україні виглядає надто небезпечним.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі висловив упевненість у майбутньому України, заявивши, що її очільник здатний успішно відбудувати державу після завершення війни. Крім того, американський лідер не виключив, що в майбутньому може особисто відвідати Україну.