Позволят ли США производить Украине ракеты для Patriot: Трампа разоблачили на циничной лжи

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре призвал союзников поддержать украинскую инициативу по получению лицензии на производство ракет для систем Patriot. Однако реализация такого сценария пока выглядит маловероятной. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По его словам, ракеты Patriot принадлежат к самым сложным образцам американского вооружения и являются одним из ключевых элементов системы противовоздушной обороны США. Поэтому Вашингтон вряд ли согласится передать технологии их полного производства даже близким партнерам.

Эксперт подчеркнул, что главным препятствием является вопрос безопасности. По его словам, в Украине регулярно разоблачают агентов российских спецслужб, в том числе среди лиц, имеющих доступ к важной информации. В таких условиях США вряд ли рискнут передавать критически важные военные технологии.

"Нам не дадут эту лицензию. Самая главная преграда – это то, что в Украине регулярно ловят шпионов в разных слоях нашего общества, даже в армии. А производить такое оружие – это не клепать дроны из китайских запчастей, как мы это делаем сейчас", – отметил Павел Нарожный.

Он также обратил внимание, что на саммите НАТО США вместе с Германией, Нидерландами, Польшей и Швецией договорились о создании в Европе сервисного центра для обслуживания ракет PAC-3, используемых комплексами Patriot. Это свидетельствует о готовности партнеров развивать инфраструктуру поддержки этих систем, однако не означает передачи технологий их производства.

По мнению Нарожного, дополнительным фактором остается война. Из-за постоянных российских атак и высоких рисков диверсий размещения полного цикла производства такого вооружения в Украине выглядит слишком опасным.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре выразил уверенность в будущем Украины, заявив, что ее глава способен успешно отстроить государство после завершения войны. Кроме того, американский лидер не исключил, что в будущем может лично посетить Украину.