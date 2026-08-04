Чи дійсно Україна тотально безсила проти балістичних ударів РФ: цей сценарій остаточно доб'є Путіна

Військовий експерт Валерій Романенко закликав не драматизувати повідомлення про нібито критичну нестачу засобів для перехоплення російських балістичних ракет. На його думку, подібні прогнози вже неодноразово звучали від початку повномасштабної війни, однак ситуація постійно змінюється завдяки міжнародній підтримці та адаптації української системи протиповітряної оборони.

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"Я не став би робити такі категоричні висновки. Ми вже багато разів чули подібні прогнози, але ракети знаходять, допомога надходить, а система ППО постійно змінюється й удосконалюється", – зазначив експерт.

За словами Романенка, українська стратегія не обмежується лише збиттям ракет у повітрі. Не менш важливим напрямком є знищення російських пускових установок і комплексів, які використовуються для запуску балістичних ракет.

"Удари по таких цілях завдаються регулярно. Частину пускових установок вдалося знищити ще до застосування, зокрема в Брянській області та тимчасово окупованому Криму", – наголосив він.

Експерт підкреслив, що ефективність української ППО значною мірою залежить від безперебійного постачання ракет-перехоплювачів від союзників. За їх наявності українські військові демонструють високу результативність.

"Коли є достатній запас ракет, наша протиповітряна оборона працює дуже ефективно. Українські розрахунки нерідко досягають потрібного результату, використовуючи менше боєприпасів, ніж це роблять армії інших країн", – пояснив Романенко.

Водночас він закликав обережно ставитися до гучних прогнозів щодо можливих масованих атак Росії, адже вони можуть спричиняти необґрунтовану паніку.

"Союзники продовжують працювати над постачанням систем ППО, Україна вдосконалює тактику захисту, а російські пускові комплекси залишаються пріоритетними цілями для наших ударів. Тому не варто поспішати з категоричними оцінками", – підсумував експерт.

На думку Романенка, загроза балістичних атак з боку Росії залишається високою, однак говорити про беззахисність українського неба чи неминучий прорив протиповітряної оборони наразі немає підстав. Успіх захисту, за його словами, залежить від поєднання міжнародної допомоги, розвитку української ППО та системного знищення військової інфраструктури противника.

Портал "Коментарі" вже писав, що після переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у публічному просторі значно зросли очікування щодо активізації мирного процесу та ухвалення нових рішень про військову підтримку Києва. Однак наразі підстав говорити про конкретні домовленості немає. Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко.