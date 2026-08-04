Путин жестко просчитался ставкой на баллистику: озвучено громкое заявление о кардинальных переменах

Военный эксперт Валерий Романенко призвал не драматизировать сообщения о якобы критической нехватке средств для перехвата российских баллистических ракет. По его мнению, подобные прогнозы уже неоднократно звучали с начала полномасштабной войны, однако ситуация постоянно меняется благодаря международной поддержке и адаптации украинской системы противовоздушной обороны.

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"Я бы не стал делать такие категорические выводы. Мы уже много раз слышали подобные прогнозы, но ракеты находят, помощь поступает, а система ПВО постоянно меняется и совершенствуется", — отметил эксперт.

По словам Романенко, украинская стратегия не ограничивается только сбитием ракет в воздухе. Не менее важным направлением является уничтожение российских пусковых установок и комплексов, используемых для запуска баллистических ракет.

"Удары по таким целям наносятся регулярно. Часть пусковых установок удалось уничтожить еще до применения, в частности, в Брянской области и временно оккупированном Крыму", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что эффективность украинской ПВО в значительной степени зависит от бесперебойных поставок ракет-перехватчиков от союзников. При их наличии украинские военные демонстрируют высокую результативность.

"Когда достаточный запас ракет, наша противовоздушная оборона работает очень эффективно. Украинские расчеты нередко достигают нужного результата, используя меньше боеприпасов, чем это делают армии других стран", — пояснил Романенко.

В то же время он призвал осторожно относиться к громким прогнозам относительно возможных массированных атак России, ведь они могут вызвать необоснованную панику.

"Союзники продолжают работать над поставкой систем ПВО, Украина совершенствует тактику защиты, а российские пусковые комплексы остаются приоритетными целями для наших ударов. Поэтому не стоит торопиться с категоричными оценками", – подытожил эксперт.

По мнению Романенко, угроза баллистических атак со стороны России остается высокой, однако говорить о беззащитности украинского неба или неизбежном прорыве противовоздушной обороны пока нет оснований. Успех защиты, по его словам, зависит от сочетания международной помощи, развития украинской ПВО и системного уничтожения военной инфраструктуры противника.

Портал "Комментарии" уже писал , что после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в публичном пространстве значительно возросли ожидания активизации мирного процесса и принятия новых решений о военной поддержке Киева. Однако пока оснований говорить о конкретных договоренностях нет. Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко.