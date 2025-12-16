Чи буде Путін наступати на Чернігівщину: озвучено вкрай важливе уточнення

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ймовірність широкомасштабного наступу Росії на Чернігівську область станом на грудень 2025 року оцінюється як низька. За останні три місяці не зафіксовано суттєвих змін у складі та чисельності російських військ, а також немає ознак формування ударних угруповань.

Фото: з відкритих джерел

Ситуацію у прикордонних районах контролюють українські Сили оборони, наголосили у головному управлінні комунікацій ЗСУ у відповідь на запит LIGA.net. Фахівці зазначають, що за оцінкою напрямків концентрації сил та наявних ресурсів ворога, у короткостроковій перспективі ймовірність проведення Росією масштабних наступальних операцій на Чернігівщині залишається мінімальною.

Наразі противник зосереджує активність на обстрілах прикордонних територій, застосовуючи авіабомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Також існує постійна загроза дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Військові підкреслюють, що повідомлення про "наступ на Чернігів" від російської пропаганди та наказ Путіна про створення "зони безпеки" вздовж кордонів Харківської, Сумської та Чернігівської областей є частиною інформаційної війни. Їх мета — посіяти паніку, чинити тиск на українське суспільство та ослабити позиції України під час переговорних процесів.

Українські війська продовжують зміцнювати оборонні рубежі, зокрема зводять нові інженерні загородження, підсилюють системи протидії дронам та удосконалюють захист ключових об’єктів. Це дозволяє підтримувати контроль над ситуацією та запобігати загрозам у прикордонних районах.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні двох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, обіцянка щодо яких була дана ще у серпні, а також дев’ятої системи IRIS-T. Це оголошення прозвучало під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України.