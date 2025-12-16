Будет ли Путин наступать на Черниговщину: озвучено крайне важное уточнение

Рубрики
Клименко Елена
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что вероятность широкомасштабного наступления России на Черниговскую область по состоянию на декабрь 2025 оценивается как низкая. За последние три месяца не зафиксированы существенные изменения в составе и численности российских войск, а также нет признаков формирования ударных группировок.
Ситуацию в приграничных районах контролируют украинские Силы обороны, отметили в главном управлении коммуникаций ВСУ в ответ на запрос LIGA.net. Специалисты отмечают, что по оценке направлений концентрации сил и имеющихся ресурсов врага, в краткосрочной перспективе вероятность проведения Россией масштабных наступательных операций в Черниговской области остается минимальной.
В настоящее время противник сосредотачивает активность на обстрелах приграничных территорий, применяя авиабомбы, артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Также существует постоянная угроза действий враждебных диверсионно-разведывательных групп.
Военные подчеркивают, что сообщения о "наступлении на Чернигов" от российской пропаганды и приказе Путина о создании "зоны безопасности" вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей являются частью информационной войны. Их цель – посеять панику, оказывать давление на украинское общество и ослабить позиции Украины во время переговорных процессов.
Украинские войска продолжают укреплять оборонные рубежи, в частности, возводят новые инженерные заграждения, усиливают системы противодействия дронам и совершенствуют защиту ключевых объектов. Это позволяет поддерживать контроль над ситуацией и предотвращать угрозы в приграничных районах.
