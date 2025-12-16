logo

Будет ли Путин наступать на Черниговщину: озвучено крайне важное уточнение

Сейчас противник концентрируется на обстрелах приграничных территорий, применяя авиабомбы, артиллерию, РСЗО и беспилотники.

16 декабря 2025, 15:30
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что вероятность широкомасштабного наступления России на Черниговскую область по состоянию на декабрь 2025 оценивается как низкая. За последние три месяца не зафиксированы существенные изменения в составе и численности российских войск, а также нет признаков формирования ударных группировок.

Будет ли Путин наступать на Черниговщину: озвучено крайне важное уточнение

Фото: из открытых источников

Ситуацию в приграничных районах контролируют украинские Силы обороны, отметили в главном управлении коммуникаций ВСУ в ответ на запрос LIGA.net. Специалисты отмечают, что по оценке направлений концентрации сил и имеющихся ресурсов врага, в краткосрочной перспективе вероятность проведения Россией масштабных наступательных операций в Черниговской области остается минимальной.

В настоящее время противник сосредотачивает активность на обстрелах приграничных территорий, применяя авиабомбы, артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Также существует постоянная угроза действий враждебных диверсионно-разведывательных групп.

Военные подчеркивают, что сообщения о "наступлении на Чернигов" от российской пропаганды и приказе Путина о создании "зоны безопасности" вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей являются частью информационной войны. Их цель – посеять панику, оказывать давление на украинское общество и ослабить позиции Украины во время переговорных процессов.

Украинские войска продолжают укреплять оборонные рубежи, в частности, возводят новые инженерные заграждения, усиливают системы противодействия дронам и совершенствуют защиту ключевых объектов. Это позволяет поддерживать контроль над ситуацией и предотвращать угрозы в приграничных районах.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, обещание по которым было дано еще в августе, а также девятой системы IRIS-T. Это объявление прозвучало во время открытия 32-го заседания Контактной группы по обороне Украины.



