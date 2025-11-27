Чи близькі ми до втрати Куп'янська: що відбувається в місті

Рубрики
Кравцев Сергей
Поки вся увага зосереджена на Покровську, де окупанти вже були помічені у центрі міста, саме час проаналізувати, що відбувається у Куп'янську, адже цей напрямок фронту називають дуже складним. Чи є оточення міста? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, проаналізувавши думки експертів.
Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, якщо дивитися на карту, то ситуація навколо Куп'янська справді тривожна – навколо міста суцільна сіра зона. Там продовжуються інтенсивні бої, і наші підрозділи продовжують знищувати ворога.
За словами Селезньова, найбільше занепокоєння викликає той факт, що російські війська змогли зайняти важливу висоту поряд з одним із ключових логістичних вузлів.
Він наголосив, що Кремль уже неодноразово демонстрував намір розглядати Харківщину як "частину РФ" у власній пропаганді.
За його оцінкою, після завершення активної фази операцій на Донеччині та Луганщині російські сили можуть спробувати переключити увагу на Харківський напрямок.
Військовий експерт Олег Старіков зазначив, що на Куп'янському напрямі робляться всі можливі спроби по деблокаді нашого гарнізону, проводячи контрудари, організовується логістика шляхом наведення понтонів через річку Оскол, тим самим підвищуючи рівень морально-бойового стану особового складу та їхню здатність вести щільні міські бої.
За законом військової справи, наголошує експерт, ще вчора необхідно було зводити фортифікаційні споруди на захід від Куп'янська, щоб не дати противнику просунутися у напрямку Ізюму, Барвінкового, Великого Бурлука або на південь, у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Інакше, якщо це зараз не зробити, то вийде ситуація, як на Східно-запорізькому напрямку, в Гуляйполі, де ВСУ не вдається відірватися від армії Росії і закріпитися, щоб зупинити просування противника.
