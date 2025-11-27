Чи близькі ми до втрати Куп'янська: що відбувається в місті

Поки вся увага зосереджена на Покровську, де окупанти вже були помічені у центрі міста, саме час проаналізувати, що відбувається у Куп'янську, адже цей напрямок фронту називають дуже складним. Чи є оточення міста? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Кремль уже неодноразово демонстрував намір розглядати Харківщину як "частину РФ"

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, якщо дивитися на карту, то ситуація навколо Куп'янська справді тривожна – навколо міста суцільна сіра зона. Там продовжуються інтенсивні бої, і наші підрозділи продовжують знищувати ворога.

За словами Селезньова, найбільше занепокоєння викликає той факт, що російські війська змогли зайняти важливу висоту поряд з одним із ключових логістичних вузлів.

"Це проблема. Висота дає їм можливість накопичувати резерви та ресурси для ударів по північно-східній частині Харківщини. По суті, це стартовий майданчик для розширення контролю над областю", – пояснив експерт.

Він наголосив, що Кремль уже неодноразово демонстрував намір розглядати Харківщину як "частину РФ" у власній пропаганді.

"У своїх заявах росіяни не соромляться записувати Харківщину до складу Росії — незважаючи на те, що жодних "референдумів" чи інших процедур там не проводилося. Це прямий сигнал: вони й надалі намагатимуться просуватися", – сказав Селезньов.

За його оцінкою, після завершення активної фази операцій на Донеччині та Луганщині російські сили можуть спробувати переключити увагу на Харківський напрямок.

На Куп'янському напрямку ситуація стабільно важка, але контрольована

Військовий експерт Олег Старіков зазначив, що на Куп'янському напрямі робляться всі можливі спроби по деблокаді нашого гарнізону, проводячи контрудари, організовується логістика шляхом наведення понтонів через річку Оскол, тим самим підвищуючи рівень морально-бойового стану особового складу та їхню здатність вести щільні міські бої.

"Говорити, що в місті немає суцільної лінії оборони, а є осередковий опір ЗСУ, я не став би, оскільки фрагментувати нашу оборону противнику не вдається", – зазначив експерт.

За законом військової справи, наголошує експерт, ще вчора необхідно було зводити фортифікаційні споруди на захід від Куп'янська, щоб не дати противнику просунутися у напрямку Ізюму, Барвінкового, Великого Бурлука або на південь, у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Інакше, якщо це зараз не зробити, то вийде ситуація, як на Східно-запорізькому напрямку, в Гуляйполі, де ВСУ не вдається відірватися від армії Росії і закріпитися, щоб зупинити просування противника.

"Якщо резюмувати, то можна зробити висновок, що на Куп'янському напрямку ситуація стабільно важка, але контрольована. Повторюю, що битва за Куп'янськ не менш важлива в оперативно-стратегічному плані, ніж за Покровськ та Мирноград", – сказав Олег Старіков.

