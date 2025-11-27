Действительно ли мы близки к потере Купянска: что происходит в городе

Пока все внимание сосредоточено на Покровске, где оккупанты уже были замечены в центре города, самое время проанализировать, что происходит в Купянске, ведь это направление фронта называют очень сложным. Есть ли окружение города? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Кремль уже неоднократно демонстрировал намерение рассматривать Харьковщину как "часть РФ"

Военный эксперт Владислав Селезнёв отметил, если смотреть на карту, то ситуация вокруг Купянска действительно тревожная – вокруг города сплошная серая зона. Там продолжаются интенсивные бои, и наши подразделения продолжают уничтожать врага.

По словам Селезнёва, наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что российские войска смогли занять важную высоту рядом с одним из ключевых логистических узлов.

"Это проблема. Высота даёт им возможность накапливать резервы и ресурсы для ударов по северо-восточной части Харьковщины. По сути, это стартовая площадка для расширения контроля над областью", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Кремль уже неоднократно демонстрировал намерение рассматривать Харьковщину как "часть РФ" в собственной пропаганде.

"В своих заявлениях россияне не стесняются записывать Харьковщину в состав России — несмотря на то, что никаких "референдумов" или других процедур там не проводилось. Это прямой сигнал: они и дальше будут пытаться продвигаться", – сказал Селезнёв.

По его оценке, после завершения активной фазы операций на Донетчине и Луганщине российские силы могут попытаться переключить внимание на Харьковское направление.

На Купянском направлении обстановка стабильно тяжелая, но контролируемая

Военный эксперт Олег Стариков отметил, что на Купянском направлении предпринимаются все возможные попытки по деблокаде нашего гарнизона, проводя контрудары, организовывается логистика путем наведения понтонов через реку Оскол, тем самым повышая уровень морально-боевого состояния личного состава и их способность вести плотные городские бои.

"Говорить, что в городе нет сплошной линии обороны, а есть очаговое сопротивление ВСУ, я бы не стал, так как фрагментировать нашу оборону противнику не удается", – отметил эксперт.

По закону военного дела, подчеркивает эксперт, еще вчера необходимо было возводить фортификационные сооружения западнее Купянска, чтобы не дать противнику продвинуться в направлении Изюма, Барвинкового, Великого Бурлука или на юг, в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Иначе, если это сейчас не сделать, то получится ситуация, как на Восточно-запорожском направлении, в Гуляйполе, где ВСУ не удается оторваться от наступающей армии рф и закрепиться, чтобы остановить продвижение противника.

"Если резюмировать, то можно сделать вывод, что на Купянском направлении обстановка стабильно тяжелая, но контролируемая. Повторяю, что битва за Купянск не менее важна в оперативно-стратегическом плане, чем за Покровск и Мирноград", – высказался Олег Стариков.

