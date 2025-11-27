Действительно ли мы близки к потере Купянска: что происходит в городе

Рубрики
Кравцев Сергей
Пока все внимание сосредоточено на Покровске, где оккупанты уже были замечены в центре города, самое время проанализировать, что происходит в Купянске, ведь это направление фронта называют очень сложным. Есть ли окружение города? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнёв отметил, если смотреть на карту, то ситуация вокруг Купянска действительно тревожная – вокруг города сплошная серая зона. Там продолжаются интенсивные бои, и наши подразделения продолжают уничтожать врага.
По словам Селезнёва, наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что российские войска смогли занять важную высоту рядом с одним из ключевых логистических узлов.
Он подчеркнул, что Кремль уже неоднократно демонстрировал намерение рассматривать Харьковщину как "часть РФ" в собственной пропаганде.
По его оценке, после завершения активной фазы операций на Донетчине и Луганщине российские силы могут попытаться переключить внимание на Харьковское направление.
Военный эксперт Олег Стариков отметил, что на Купянском направлении предпринимаются все возможные попытки по деблокаде нашего гарнизона, проводя контрудары, организовывается логистика путем наведения понтонов через реку Оскол, тем самым повышая уровень морально-боевого состояния личного состава и их способность вести плотные городские бои.
По закону военного дела, подчеркивает эксперт, еще вчера необходимо было возводить фортификационные сооружения западнее Купянска, чтобы не дать противнику продвинуться в направлении Изюма, Барвинкового, Великого Бурлука или на юг, в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Иначе, если это сейчас не сделать, то получится ситуация, как на Восточно-запорожском направлении, в Гуляйполе, где ВСУ не удается оторваться от наступающей армии рф и закрепиться, чтобы остановить продвижение противника.
