Черговий теракт РФ: в обласному центрі через атаку на цивільний автобус багато загиблих та поранені

Зранку 19 серпня російські війська здійснили черговий прицільний напад на мирне населення обласного центру. Ціллю для ворожого безпілотного апарату став звичайний громадський транспорт, у якому люди їхали на роботу та у справах.

Автобус, атакований у Херсоні. Фото: НПУ

"Сьогодні близько 09:00 ранку військові країни-агресора вчинили черговий акт терору проти цивільних, — зазначають у Головному управлінні Національної поліції. — Ворог знову підступно поцілив БПЛА прямо у маршрутний автобус".

Вибух стався миттєво, не залишивши шансів багатьом пасажирам. Наразі територія навколо понівеченого транспорту оточена, там працюють вибухотехніки та криміналісти.

Жертвами безжального обстрілу стали четверо херсонців. Поранення інших пасажирів виявилися серйозними, на місце оперативно прибули карети швидкої допомоги.

"Унаслідок ворожої атаки четверо громадян дістали травми, несумісні з життям, — повідомляють правоохоронці, коментуючи перші хвилини після трагедії. — Зараз наші співробітники встановлюють особи загиблих. Окрім цього, зафіксовано поранення у п'яти людей".

Серед тих, хто вижив, але опинився у лікарні — чотири жінки різного віку. Вони отримали сильні акубаротравми та осколкові поранення.

"Медична допомога також терміново знадобилася і 58-річному чоловікові, який перебував за кермом, — додають у відомстві, — у нього лікарі офіційно діагностували вибухову травму".

Наразі правоохоронні органи Херсонщини збирають уламки снаряда та опитують свідків. Усі отримані матеріали будуть долучені до кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Солом’янському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до людських жертв. На місці події розгорнуто екстрені служби.