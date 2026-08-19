Черговий теракт РФ: в обласному центрі через атаку на цивільний автобус багато загиблих та поранені

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Зранку 19 серпня російські війська здійснили черговий прицільний напад на мирне населення обласного центру. Ціллю для ворожого безпілотного апарату став звичайний громадський транспорт, у якому люди їхали на роботу та у справах.
Автобус, атакований у Херсоні. Фото: НПУ
Вибух стався миттєво, не залишивши шансів багатьом пасажирам. Наразі територія навколо понівеченого транспорту оточена, там працюють вибухотехніки та криміналісти.
Жертвами безжального обстрілу стали четверо херсонців. Поранення інших пасажирів виявилися серйозними, на місце оперативно прибули карети швидкої допомоги.
Серед тих, хто вижив, але опинився у лікарні — чотири жінки різного віку. Вони отримали сильні акубаротравми та осколкові поранення.
Наразі правоохоронні органи Херсонщини збирають уламки снаряда та опитують свідків. Усі отримані матеріали будуть долучені до кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Солом’янському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до людських жертв. На місці події розгорнуто екстрені служби.