Очередной теракт РФ: в областном центре из-за атаки на гражданский автобус много погибших и раненых

Утром 19 августа российские войска совершили очередное прицельное нападение на мирное население областного центра. Целью для вражеского беспилотного аппарата стал обычный общественный транспорт, в котором люди ехали на работу и по делам.

Автобус, атакованный в Херсоне. Фото: НПУ

"Сегодня около 09:00 утра военные страны-агрессора совершили очередной акт террора против гражданских, — отмечают в Главном управлении Национальной полиции. — Враг снова коварно попал БПЛА прямо в маршрутный автобус".

Взрыв произошел мгновенно, не оставив шансов многим пассажирам. В настоящее время территория вокруг изуродованного транспорта оцеплена, там работают взрывотехники и криминалисты.

Жертвами безжалостного обстрела стали четверо херсонцев. Ранения других пассажиров оказались серьезными, на место оперативно прибыли кареты скорой помощи.

"В результате вражеской атаки четверо граждан получили травмы, несовместимые с жизнью, — сообщают правоохранители, комментируя первые минуты после трагедии. — Сейчас наши сотрудники устанавливают личности погибших. Кроме этого, зафиксировано ранение у пяти человек".

Среди те, кто выжил, но оказался в больнице — четыре женщины всех возрастов. Они получили сильные акубаротравмы и осколочные ранения.

"Медицинская помощь также срочно понадобилась и находившемуся за рулем 58-летнему мужчине, — добавляют в ведомстве, — у него врачи официально диагностировали взрывную травму".

Правоохранительные органы Херсонщины собирают обломки снаряда и опрашивают свидетелей. Все полученные материалы будут вовлечены в уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Соломенском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к человеческим жертвам. На месте происшествия развернуты экстренные службы.