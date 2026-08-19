Очередной теракт РФ: в областном центре из-за атаки на гражданский автобус много погибших и раненых

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Недилько Ксения
Утром 19 августа российские войска совершили очередное прицельное нападение на мирное население областного центра. Целью для вражеского беспилотного аппарата стал обычный общественный транспорт, в котором люди ехали на работу и по делам.
Автобус, атакованный в Херсоне. Фото: НПУ
Взрыв произошел мгновенно, не оставив шансов многим пассажирам. В настоящее время территория вокруг изуродованного транспорта оцеплена, там работают взрывотехники и криминалисты.
Жертвами безжалостного обстрела стали четверо херсонцев. Ранения других пассажиров оказались серьезными, на место оперативно прибыли кареты скорой помощи.
Среди те, кто выжил, но оказался в больнице — четыре женщины всех возрастов. Они получили сильные акубаротравмы и осколочные ранения.
Правоохранительные органы Херсонщины собирают обломки снаряда и опрашивают свидетелей. Все полученные материалы будут вовлечены в уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Соломенском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к человеческим жертвам. На месте происшествия развернуты экстренные службы.