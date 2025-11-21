Чергова хвиля обшуків у Генічеську – російські силовики тиснуть на цивільних і запускають біометричний контроль

У Генічеську знову загострилася ситуація з тиском на місцеве населення. За даними активістів руху "Жовта Стрічка", цього тижня російські поліцейські разом із представниками військової комендатури почали масовано заходити до приватних будинків та квартир під приводом "перевірок безпеки". Людей змушують показувати телефони, переглядають особисті фото, листування та наполегливо вимагають встановити додаток Мах.

У Генічеську нова хвиля обшуків – окупанти посилюють тиск і включають місто в систему цифрового стеження

Обшуки проводять вибірково, створюючи атмосферу постійної загрози. Тим часом Центр національного спротиву повідомляє про ще один тривожний крок окупаційної адміністрації. У Генічеську місцевий бізнес зобов’язали встановити систему ID MAX –сервіс розпізнавання обличчя, підключений до державних реєстрів РФ. Формально систему подають як інструмент "контролю віку", але на практиці вона перетворюється на елемент цифрового нагляду за жителями.

За інформацією ЦНС, вимога впровадити ID MAX базується на федеральному законі РФ №156-ФЗ, який зобов’язує всі контрольовані території перейти на примусову цифрову ідентифікацію. Підприємцям дали термін до 22 грудня – фактично їх вбудовують у російську систему збору біометрії та тотального контролю.

ID MAX автоматично передає зібрані дані – скан обличчя, час, локацію та транзакцію – до платформ ЕСІА, "Госключ" та федеральних реєстрів. Таким чином каси магазинів перетворюються на центри збору персональної інформації, а мешканці – на об’єкти цифрового моніторингу.

За оцінками експертів, така інфраструктура дає окупантам можливість відстежувати переміщення людей, аналізувати їхній побут, частоту покупок та коло контактів. Це створює нові інструменти тиску, може бути використане для мобілізації, блокування пересування та подальшого контролю над регіоном.

