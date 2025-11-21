logo

Очередная волна обысков в Геническе – российские силовики давят на гражданских и запускают биометрический контроль
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередная волна обысков в Геническе – российские силовики давят на гражданских и запускают биометрический контроль

Окупанты проверяют телефоны, требуют установить «Мах» и принуждают бизнес переходить на систему ID MAX, которая передает биометрию в российские реестры.

21 ноября 2025, 13:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Геническе снова обострилась ситуация с давлением на местное население. По данным активистов движения "Жёлтая Лента", на этой неделе российские полицейские вместе с представителями военной комендатуры начали массово заходить в частные дома и квартиры под предлогом "проверок безопасности". Людей заставляют показывать телефоны, просматривают личные фотографии, переписки и настойчиво требуют установить приложение "Мах".

Очередная волна обысков в Геническе – российские силовики давят на гражданских и запускают биометрический контроль

В Геническе новая волна обысков – оккупанты усиливают давление и встраивают город в систему цифрового слежения

Обыски проводят выборочно, создавая атмосферу постоянной угрозы. Тем временем Центр национального сопротивления сообщает ещё об одном тревожном шаге оккупационной администрации. В Геническе местный бизнес обязали установить систему ID MAX — сервис распознавания лиц, подключённый к государственным реестрам РФ. Формально систему подают как инструмент "контроля возраста", но на практике она превращается в элемент цифрового надзора за жителями.

По информации ЦНС, требование внедрить ID MAX основано на федеральном законе РФ №156-ФЗ, который обязывает все контролируемые территории перейти на принудительную цифровую идентификацию. Предпринимателям дали срок до 22 декабря — фактически их встраивают в российскую систему сбора биометрии и тотального контроля.

ID MAX автоматически передает собранные данные — скан лица, время, локацию и транзакцию — на платформы ЕСИА, "Госключ" и федеральные реестры. Таким образом кассы магазинов превращаются в центры сбора персональной информации, а жители — в объекты цифрового мониторинга.

По оценкам экспертов, такая инфраструктура даёт оккупантам возможность отслеживать перемещения людей, анализировать их быт, частоту покупок и круг контактов. Это создаёт новые инструменты давления, может использоваться для мобилизации, ограничения перемещений и дальнейшего контроля над регионом.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Россия вынесла очередной псевдоприговор на оккупированной Херсонщине — оккупанты заочно "осудили" украинца за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана.



