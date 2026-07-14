Через два місяці почнеться найгірше: Україну попередили про надскладний ризик у війні

Найближчі два місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку російсько-української війни. Саме до кінця літа можуть сформуватися умови або для активізації переговорного процесу, або для нової хвилі ескалації. Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко.

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За словами експерта, нині не варто розраховувати на швидке дипломатичне врегулювання. Росія, на його думку, поки не досягла тієї межі, коли буде готова до реального компромісу.

"Шанси на якесь рішення в нинішніх умовах невеликі. Наприкінці серпня – на початку вересня може з'явитися можливість спробувати зупинити війну. Якщо цього не станеться, Путін може програмувати для України вкрай складну зиму", – зазначив Чаленко.

Політолог звернув увагу, що Україна змушена одночасно працювати у двох напрямках: зміцнювати оборону та не відмовлятися від дипломатичних контактів. На його переконання, мирний трек повністю відкидати не можна, однак зараз Кремль продовжує робити ставку на військовий тиск.

Чаленко також припустив, що одним із можливих сценаріїв може стати оголошення в Росії нової хвилі мобілізації восени. За його словами, у такому разі підготовлені військові можуть бути використані вже під час весняно-літньої кампанії 2027 року.

"Я погоджуюся з президентом Чехії Петром Павелом, що зараз Україна має приблизно два місяці, щоб максимально посилити свої позиції, адже далі ситуація може перейти на новий рівень ескалації", – наголосив експерт.

Водночас політолог зауважив, що в Європі немає єдиної позиції щодо перспектив завершення війни. Частина союзників підтримує активне просування переговорного процесу, тоді як інші вважають, що передчасне припинення бойових дій може лише дати Росії час для перегрупування сил.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща наразі не розглядає можливість передачі Україні додаткових ракет до систем Patriot. Про це після зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.