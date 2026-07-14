Через два месяца начнется наихудшее: Украину предупредили о сверхсложном риске в войне

В ближайшие два месяца могут стать определяющими для дальнейшего развития российско-украинской войны. Конкретно к концу лета могут сформироваться условия либо для активизации переговорного процесса, либо для новой волны эскалации. Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко.

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По словам эксперта, сейчас не стоит рассчитывать на скорейшее дипломатическое урегулирование. Россия, по его мнению, пока не достигла того предела, когда будет готова к реальному компромиссу.

"Шансы на какое-то решение в нынешних условиях невелики. В конце августа — начале сентября может появиться возможность попытаться остановить войну. Если этого не произойдет, Путин может программировать для Украины очень сложную зиму", — отметил Чаленко.

Политолог обратил внимание, что Украина вынуждена одновременно работать по двум направлениям: укреплять оборону и не отказываться от дипломатических контактов. По его убеждению, мирный трек полностью исключать нельзя, однако сейчас Кремль продолжает делать ставку на военное давление.

Чаленко также предположил, что одним из возможных сценариев может стать оглашение в России новой волны мобилизации осенью. По его словам, в таком случае подготовленные военные могут использоваться уже во время весенне-летней кампании 2027 года.

"Я соглашаюсь с президентом Чехии Петром Павелом, что сейчас у Украины есть примерно два месяца, чтобы максимально усилить свои позиции, ведь дальше ситуация может перейти на новый уровень эскалации", – подчеркнул эксперт.

В то же время, политолог отметил, что в Европе нет единой позиции относительно перспектив завершения войны. Часть союзников поддерживает активное продвижение переговорного процесса, в то время как другие считают, что преждевременное прекращение боевых действий может только дать России время для перегруппировки сил.

Портал "Комментарии" уже писал , что Польша пока не рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет к системам Patriot. Об этом после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.