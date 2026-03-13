Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово скасують низку приміських поїздів

На Дніпропетровщині з 14 по 16 березня запроваджують тимчасові обмеження руху низки приміських поїздів через безпекову ситуацію та вплив бойових дій.

На Дніпропетровщині через безпекову ситуацію обмежують рух поїздів 14–16 березня

Як передають "Коментарі", про це повідомляють залізничники.

У зазначені дні не курсуватимуть такі поїзди:

– №6412 Кривий Ріг-Головний – Апостолове

– №6413 Апостолове – Кривий Ріг-Головний

– №6471 Нікополь – Кривий Ріг

– №6472 Кривий Ріг – Нікополь

– №6473 Нікополь – Кривий Ріг-Головний

– №6474 Кривий Ріг-Головний – Нікополь

Також частина рейсів тимчасово змінить маршрут руху.

Зокрема, поїзд №6485 Кривий Ріг-Головний – Тимкове курсуватиме замість маршруту Нікополь – Тимкове, а поїзд №6476 Тимкове – Кривий Ріг-Головний виконуватиме рейс замість маршруту Тимкове – Нікополь.

Поїзди №6405 та №6409 Дніпро-Лоцманська – Лошкарівка тимчасово курсуватимуть замість маршруту Дніпро-Лоцманська – Апостолове. Водночас поїзд №6408 виконуватиме рейс за маршрутом Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська замість напрямку Апостолове – Дніпро-Лоцманська.

Крім того, з 15 по 17 березня поїзд №6402 Апостолове – Дніпро-Лоцманська курсуватиме за маршрутом Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями розкладу.

Читайте також в "Коментарях", як РФ допомагає Ірану вбивати солдатів США на Близькому Сході. З дуже великою ймовірністю Іран може отримувати допомогу від Москви для завдання ударів по силах США та їх союзників на Близькому Сході. Йдеться про розвідувальні дані та тактичну підтримку. Росія надає Ірану супутникові знімки та інформацію, яка дозволяє ефективніше використовувати дрони під час атак. Зазначається, що точний масштаб та регулярність надання такої допомоги поки що залишаються невідомими.