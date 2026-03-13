Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменят ряд пригородных поездов
Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменят ряд пригородных поездов

В Днепропетровской области временно изменят движение ряда пригородных поездов. Часть рейсов будет отменена, а некоторые будут курсировать по измененным маршрутам.

13 марта 2026, 16:45
Автор:
Проніна Анна

На Днепропетровщине с 14 по 16 марта вводятся временные ограничения движения ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью и влияния боевых действий.

Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменят ряд пригородных поездов

На Днепропетровщине из-за ситуации ограничивают движение поездов 14–16 марта

Как передают "Комментарии", об этом сообщают железнодорожники.

В указанные дни не будут курсировать следующие поезда:

– №6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово
– №6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный
– №6471 Никополь – Кривой Рог
– №6472 Кривой Рог – Никополь
– №6473 Никополь – Кривой Рог-Главный
– №6474 Кривой Рог-Главный – Никополь

Также часть рейсов временно сменит маршрут движения.

В частности, поезд №6485 Кривой Рог-Главный – Тимково будет курсировать вместо маршрута Никополь – Тимково, а поезд №6476 Тимково – Кривой Рог-Главный будет выполнять рейс вместо маршрута Тимково – Никополь.

Поезда №6405 и №6409 Днепро-Лоцманская – Лошкаревка будут временно курсировать вместо маршрута Днепро-Лоцманская – Апостолово. В то же время поезд №6408 будет выполнять рейс по маршруту Лошкаревка – Днепро-Лоцманская вместо направления Апостолово – Днепро-Лоцманская.

Кроме того, с 15 по 17 марта поезд №6402 Апостолово – Днепро-Лоцманская будет курсировать по маршруту Лошкаревка – Днепро-Лоцманская.

Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок и следить за обновлениями расписания.

Читайте также в "Комментариях", как РФ помогает Ирану убивать солдат США на Ближнем Востоке. С очень большой вероятностью, Иран может получать помощь от Москвы для нанесения ударов по силам США и их союзников на Ближнем Востоке. Речь идет о разведывательных данных и тактической поддержке. Россия предоставляет Ирану спутниковые снимки и информацию, позволяющую более эффективно использовать дроны во время атак. Отмечается, что точный масштаб и регулярность предоставления такой помощи пока остаются неизвестными.



