Из-за боевых действий на Днепропетровщине временно отменят ряд пригородных поездов

На Днепропетровщине с 14 по 16 марта вводятся временные ограничения движения ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью и влияния боевых действий.

Как передают "Комментарии", об этом сообщают железнодорожники.

В указанные дни не будут курсировать следующие поезда:

– №6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово

– №6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный

– №6471 Никополь – Кривой Рог

– №6472 Кривой Рог – Никополь

– №6473 Никополь – Кривой Рог-Главный

– №6474 Кривой Рог-Главный – Никополь

Также часть рейсов временно сменит маршрут движения.

В частности, поезд №6485 Кривой Рог-Главный – Тимково будет курсировать вместо маршрута Никополь – Тимково, а поезд №6476 Тимково – Кривой Рог-Главный будет выполнять рейс вместо маршрута Тимково – Никополь.

Поезда №6405 и №6409 Днепро-Лоцманская – Лошкаревка будут временно курсировать вместо маршрута Днепро-Лоцманская – Апостолово. В то же время поезд №6408 будет выполнять рейс по маршруту Лошкаревка – Днепро-Лоцманская вместо направления Апостолово – Днепро-Лоцманская.

Кроме того, с 15 по 17 марта поезд №6402 Апостолово – Днепро-Лоцманская будет курсировать по маршруту Лошкаревка – Днепро-Лоцманская.

Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок и следить за обновлениями расписания.

