Через агонію Путіна в Україні буде справжнє пекло: експерт шокував причиною

Масований ракетний удар у ніч на 2 червня продемонстрував, що Росія дедалі більше робить ставку на високоточні засоби ураження зі складними траєкторіями польоту, зокрема ракети типу "Іскандер" та "Циркон". На цьому наголосив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер ВПС у запасі Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН.

За його словами, протидія таким загрозам не може базуватися лише на одній системі ППО. Він нагадав, що ефективними у перехопленні балістичних цілей є комплекси Patriot, а також THAAD і ізраїльська система Arrow, яку нещодавно придбала Німеччина. Водночас усі ці рішення мають спільний недолік — високу вартість ракет-перехоплювачів. Саме тому, підкреслив експерт, Україні критично важливо розробляти власні технології, здатні знизити ціну протидії масованим атакам.

Окремо Храпчинський звернув увагу на необхідність системного тиску на російський військово-промисловий комплекс. Він зазначив, що удари по підприємствах, які беруть участь у виробництві озброєнь, вже мають відчутний ефект. Зокрема, атаки по Воткінському заводу вплинули на випуск ракет "Іскандер-М", тоді як інші об’єкти, пов’язані з виробництвом "Цирконів", залишаються важливими елементами російського оборонного ланцюга.

Експерт також підкреслив, що Україна поступово вибудовує власну модель далекобійного впливу. Після тривалих спроб отримати необхідні засоби від партнерів, держава почала активно розвивати власні рішення, які вже демонструють результативність ураження цілей на території РФ. Це, за його словами, формує системний підхід, який можна масштабувати і в напрямку створення антибалістичних технологій.

Коментуючи нічну атаку, Храпчинський зауважив, що Росія здатна накопичувати ракети протягом короткого часу, після чого застосовує їх у концентрованих ударах, іноді використовуючи навіть обмежені резерви стратегічних запасів. Він зазначив, що застосування значної кількості "Цирконів" свідчить про спробу використовувати складні для перехоплення засоби.

Водночас експерт охарактеризував такі дії як ознаки виснаження російських можливостей, підкресливши, що подібна тактика може повторюватися, але не матиме довготривалого характеру.

"Коментарі" вже писали, що у Дніпрі внаслідок масованого російського ракетного удару зафіксовано значні руйнування житлової забудови, а також численні жертви серед цивільного населення та постраждалі різного ступеня тяжкості.