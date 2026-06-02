Из-за агонии Путина в Украине будет настоящий ад: эксперт шокировал причиной

Массированный ракетный удар в ночь на 2 июня продемонстрировал, что Россия все больше делает ставку на высокоточные средства поражения со сложными траекториями полета, в частности, ракеты типа "Искандер" и "Циркон". Об этом заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН.

По его словам, противодействие таким угрозам не может основываться только на одной системе ПВО. Он напомнил, что эффективны в перехвате баллистических целей комплексы Patriot, а также THAAD и израильская система Arrow, которую недавно приобрела Германия. В то же время, все эти решения имеют общий недостаток — высокую стоимость ракет-перехватчиков. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, Украине важно разрабатывать собственные технологии, способные снизить цену противодействия массированным атакам.

Отдельно Храпчинский обратил внимание на необходимость системного давления на русский военно-промышленный комплекс. Он отметил, что удары по участвующим в производстве вооружений предприятиям уже имеют ощутимый эффект. В частности, атаки по Воткинскому заводу повлияли на выпуск ракет "Искандер-М", в то время как другие объекты, связанные с производством "Цирконов", остаются важными элементами российской оборонной цепи.

Эксперт также подчеркнул, что Украина постепенно выстраивает свою модель дальнобойного влияния. После длительных попыток получить необходимые средства от партнеров, государство начало активно развивать собственные решения, уже демонстрирующие результативность поражения целей на территории РФ. Это, по его словам, формирует системный подход, который можно масштабировать и в направлении создания антибаллистических технологий.

Комментируя ночную атаку, Храпчинский заметил, что Россия способна накапливать ракеты в течение короткого времени, после чего применяет их в концентрированных ударах, иногда используя даже ограниченные резервы стратегических запасов. Он отметил, что применение значительного количества "Цирконов" свидетельствует о попытке использовать сложные средства для перехвата.

В то же время эксперт охарактеризовал такие действия как признаки истощения российских возможностей, подчеркнув, что подобная тактика может повторяться, но не будет носить долговременный характер.

значительные разрушения жилой застройки, а также многочисленные жертвы среди гражданского населения и пострадавшие разной степени тяжести.