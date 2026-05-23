"Черепа за бали": Україна перетворила знищення армії РФ на цифрову систему війни

В українських штабах все частіше з'являються екрани, що нагадують інтерфейс комп'ютерної гри: маленькі черепи, рейтинги підрозділів та цифрові бали за знищену техніку та солдатів армії РФ. Проте йдеться не про симулятор, а про реальну систему ведення війни, яку Україна використовує для підвищення ефективності армії.

Як пише The Times, система під назвою “єБали”, запущена у 2024 році, фактично перетворила фронтову статистику на механізм мотивації військових підрозділів. За підтверджене знищення російських цілей бійці отримують віртуальні бали, які можна обміняти на необхідне озброєння та обладнання через спеціальний маркетплейс Brave1.

Українські підрозділи змагаються між собою у своєрідній таблиці лідерів. Окуляри нараховуються за ліквідацію живої сили супротивника, знищення техніки, позицій, засобів радіоелектронної боротьби та навіть окремих елементів інфраструктури армії РФ. Наприклад, ліквідований російський солдат оцінюється у 12 балів, поранений – у вісім.

Підполковник Денис Поляченко заявив, що система допомагає підрозділам швидше отримувати саме ту зброю, яка їм потрібна на конкретній ділянці фронту. За його словами, військові самостійно обирають техніку зі списку доступного обладнання, а постачання займають лічені тижні.

На платформі вже доступні сотні видів озброєння, включаючи FPV-дрони, наземні безпілотники та системи радіоелектронної боротьби. Одним із найбільш затребуваних став дрон Nemesis компанії Uforce, який застосовується для ударів по артилерії, техніці та командним пунктам армії РФ.

У Києві впевнені, що така цифрова модель війни впливає на ситуацію на фронті. Україна поступово нарощує тиск безпілотниками, а російська армія, за оцінками української влади, зазнає втрат, що перевищують темпи мобілізації. На цьому тлі в українському командуванні дедалі частіше звучать обережні заяви про можливий перелом у війні.

