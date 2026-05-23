“Черепа за баллы”: Украина превратила уничтожение армии РФ в цифровую систему войны

В украинских штабах все чаще появляются экраны, напоминающие интерфейс компьютерной игры: маленькие черепа, рейтинги подразделений и цифровые баллы за уничтоженную технику и солдат армии РФ. Однако речь идет не о симуляторе, а о реальной системе ведения войны, которую Украина использует для повышения эффективности армии.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как пишет The Times, система под названием “єБали”, запущенная в 2024 году, фактически превратила фронтовую статистику в механизм мотивации военных подразделений. За подтвержденное уничтожение российских целей бойцы получают виртуальные баллы, которые затем можно обменять на необходимое вооружение и оборудование через специальный маркетплейс Brave1.

Украинские подразделения соревнуются между собой в своеобразной таблице лидеров. Очки начисляются за ликвидацию живой силы противника, уничтожение техники, позиций, средств радиоэлектронной борьбы и даже отдельных элементов инфраструктуры армии РФ. Например, ликвидированный российский солдат оценивается в 12 баллов, раненый – в восемь.

Подполковник Денис Поляченко заявил, что система помогает подразделениям быстрее получать именно то оружие, которое им необходимо на конкретном участке фронта. По его словам, военные самостоятельно выбирают технику из списка доступного оборудования, а поставки занимают считанные недели.

На платформе уже доступны сотни видов вооружения, включая FPV-дроны, наземные беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы. Одним из самых востребованных стал дрон Nemesis компании Uforce, который применяется для ударов по артиллерии, технике и командным пунктам армии РФ.

В Киеве уверены, что такая цифровая модель войны уже влияет на ситуацию на фронте. Украина постепенно наращивает давление беспилотниками, а российская армия, по оценкам украинских властей, несет потери, превышающие темпы мобилизации. На этом фоне в украинском командовании все чаще звучат осторожные заявления о возможном переломе в войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — война Путина пошла против Кремля: на Западе назвали три признака надвигающейся катастрофы.



