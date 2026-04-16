Чекати зовсім небагато: озвучено насторожуючий прогноз про нову загрозу від Путіна
Чекати зовсім небагато: озвучено насторожуючий прогноз про нову загрозу від Путіна

Дипломат підкреслив, що Україні було б логічно приєднатися до військового союзу з європейськими партнерами

16 квітня 2026, 15:20
Клименко Елена

Український дипломат і голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в ефірі Radio NV заявив, що війна, яка починалася як російсько-українська, поступово набуває ширшого європейського масштабу і може втягнути інші країни континенту.

Чекати зовсім небагато: озвучено насторожуючий прогноз про нову загрозу від Путіна

Фото: з відкритих джерел

"Війна, на мій погляд, вже з 2022-2023 років точно іде зовсім не в тому російсько-українському, скажемо, вимірі, який ми розглядаємо. Вона стала європейською. На мій погляд, досить недовго залишилось чекати, поки вона справді буде частиною реальної участі інших європейських країн, а не тільки України", — зазначив він. 

За словами Чалого, нинішнє протистояння є частиною глобального конфлікту, де ключову роль відіграє боротьба між США та Китаєм за вплив у світі. У цій системі Росія, на його думку, фактично діє в орбіті Китаю та намагається зберегти його підтримку або нейтралітет.

Він також звернув увагу на інформаційну активність російського МЗС, зокрема Сергія Лаврова, який, за оцінкою дипломата, просуває тему безпекових блоків у Європі, формуючи політичний фон перед важливими міжнародними контактами.

"Він готує правильну інформаційну складову перед дійсно важливою зустріччю президента США і лідера Китаю КНР. І якщо вона відбудеться... це 14-15 травня, то звісно ця активність тепер зрозуміла", — додав Чалий. 

Окремо він зазначив, що Україна вже впливає на глобальні енергетичні ринки, зокрема нафтовий сектор, а також підкреслив, що створення нових регіональних оборонних союзів за участю України є цілком реальним сценарієм. 

"Не бачу зараз передумов для розпаду НАТО... В той же час не бачу проблем, чому Україна не може створювати свої субрегіональні оборонні об'єднання", — підсумував він. 

"Коментарі" вже писали, що поведінка російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України, яка триває вже кілька років, дедалі частіше описується експертами як нелогічна та така, що нагадує нав’язливу залежність. Ліцензований юрист, психолог і колишній дипломат Олександр Сухобрус у публікації для Small Wars Journal проводить паралель між діями російського лідера та поведінкою людини, яка намагається "відігратися" після великих втрат, але лише погіршує власне становище.

 

 



