Чекати зовсім небагато: озвучено насторожуючий прогноз про нову загрозу від Путіна

Український дипломат і голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в ефірі Radio NV заявив, що війна, яка починалася як російсько-українська, поступово набуває ширшого європейського масштабу і може втягнути інші країни континенту.

"Війна, на мій погляд, вже з 2022-2023 років точно іде зовсім не в тому російсько-українському, скажемо, вимірі, який ми розглядаємо. Вона стала європейською. На мій погляд, досить недовго залишилось чекати, поки вона справді буде частиною реальної участі інших європейських країн, а не тільки України", — зазначив він.

За словами Чалого, нинішнє протистояння є частиною глобального конфлікту, де ключову роль відіграє боротьба між США та Китаєм за вплив у світі. У цій системі Росія, на його думку, фактично діє в орбіті Китаю та намагається зберегти його підтримку або нейтралітет.

Він також звернув увагу на інформаційну активність російського МЗС, зокрема Сергія Лаврова, який, за оцінкою дипломата, просуває тему безпекових блоків у Європі, формуючи політичний фон перед важливими міжнародними контактами.

"Він готує правильну інформаційну складову перед дійсно важливою зустріччю президента США і лідера Китаю КНР. І якщо вона відбудеться... це 14-15 травня, то звісно ця активність тепер зрозуміла", — додав Чалий.

Окремо він зазначив, що Україна вже впливає на глобальні енергетичні ринки, зокрема нафтовий сектор, а також підкреслив, що створення нових регіональних оборонних союзів за участю України є цілком реальним сценарієм.

"Не бачу зараз передумов для розпаду НАТО... В той же час не бачу проблем, чому Україна не може створювати свої субрегіональні оборонні об'єднання", — підсумував він.

