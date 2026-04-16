Ждать совсем немного: озвучен настораживающий прогноз о новой угрозе от Путина

Украинский дипломат и председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в эфире Radio NV заявил, что война, которая начиналась как российско-украинская, постепенно приобретает более широкий европейский масштаб и может втянуть другие страны континента.

"Война, на мой взгляд, уже с 2022-2023 годов точно идет вовсе не в том российско-украинском, скажем, измерении, которое мы рассматриваем. Она стала европейской. На мой взгляд, довольно недолго осталось ждать, пока она действительно будет частью реального участия других европейских стран, а не только Украины", — отметил он.

По словам Чалого, нынешнее противостояние является частью глобального конфликта, где ключевую роль играет борьба между США и Китаем за влияние в мире. В этой системе Россия, по его мнению, фактически действует на орбите Китая и пытается сохранить его поддержку или нейтралитет.

Он также обратил внимание на информационную активность российского МИД, в частности Сергея Лаврова, который, по оценке дипломата, продвигает тему блоков безопасности в Европе, формируя политический фон перед важными международными контактами.

"Он готовит правильную информационную составляющую перед действительно важной встречей президента США и лидера Китая КНР. И если она состоится... это 14-15 мая, то, конечно, эта активность теперь понятна", — добавил Чалый.

Отдельно он отметил, что Украина уже влияет на глобальные энергетические рынки, в частности, нефтяной сектор, а также подчеркнул, что создание новых региональных оборонных союзов с участием Украины является вполне реальным сценарием.

"Не вижу сейчас предпосылок для распада НАТО... Вместе с тем не вижу проблем, почему Украина не может создавать свои субрегиональные оборонные объединения", — подытожил он.

