Часу все менше: українців терміново попередили про кардинальні зміни вже скоро

Українці, а особливо кияни, вже з настанням весни зможуть відчути більше тепла та світла у своїх оселях. Таку оцінку у прямому ефірі "Київ24" дав народний депутат та член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, залишилося зовсім небагато часу, щоб витримати складну ситуацію в енергосистемі.

"Сподіваюсь, що вже з березня місяця буде незначне послаблення графіків відключень і ситуація з теплопостачанням також буде кращою", – зазначив нардеп.

Цими вихідними відключення електроенергії були менш тривалими, ніж протягом попередніх тижнів. На це вплинули кілька чинників: зменшене споживання енергії промисловими підприємствами та запуск сонячних електростанцій, які почали давати додаткову генерацію.

Нагорняк додав, що вже за тиждень очікується ще більше поповнення енергетичних ресурсів завдяки роботі як малих домашніх СЕС, так і великих промислових електростанцій.

"По Україні понад 20 тисяч маленьких сонячних електростанцій, які працюють і по зеленому тарифу, і для власних потреб", – повідомив депутат.

Попри це, ситуація в енергосистемі залишається важкою і стабільно напруженою. Особливо у Києві чимало жителів залишаються без централізованого опалення. Нагорняк зазначає, що дефіцит електроенергії та проблеми з теплопостачанням значні: понад тисячу багатоквартирних будинків столиці досі не отримують тепло, і для тих, хто підключений до Дарницької ТЕЦ, подачу опалення до кінця сезону відновити навряд чи вдасться.

Нардеп підкреслив, що ситуація поступово покращується, але вона потребує часу та спільних зусиль з боку держави і власників приватних електростанцій. Збільшення генерації з альтернативних джерел і помірне скорочення споживання дають надію на більш стабільне енергопостачання в найближчі тижні.

