Времени все меньше: украинцев срочно предупредили о кардинальных переменах уже скоро

Украинцы, а особенно киевляне, уже с наступлением весны смогут почувствовать больше тепла и света в своих домах. Такую оценку в прямом эфире "Киев24" дал народный депутат и член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

Фото: из открытых источников

По его словам, осталось совсем немного времени, чтобы выдержать сложную ситуацию в энергосистеме.

"Надеюсь, что уже с марта месяца будет незначительное ослабление графиков отключений и ситуация с теплоснабжением также будет лучше", — отметил нардеп.

Эти выходные отключения электроэнергии были менее длительными, чем в предыдущие недели. На это повлияли несколько факторов: снижение потребления энергии промышленными предприятиями и запуск солнечных электростанций, которые начали давать дополнительную генерацию.

Нагорняк добавил, что уже через неделю ожидается еще большее пополнение энергетических ресурсов благодаря работе как малых домашних СЭС, так и крупных промышленных электростанций.

"По Украине более 20 тысяч маленьких солнечных электростанций, работающих и по зеленому тарифу, и для собственных нужд", – сообщил депутат.

Тем не менее, ситуация в энергосистеме остается тяжелой и стабильно напряженной. Особенно в Киеве многие жители остаются без централизованного отопления. Нагорняк отмечает, что дефицит электроэнергии и проблемы с теплоснабжением значительны: более тысячи многоквартирных домов столицы до сих пор не получают тепло, и для подключенных к Дарницкой ТЭЦ подачу отопления до конца сезона возобновить вряд ли удастся.

Нардеп подчеркнул, что ситуация постепенно улучшается, но требует времени и совместных усилий со стороны государства и владельцев частных электростанций. Увеличение генерации из альтернативных источников и умеренное сокращение потребления дают надежду на более стабильное энергоснабжение в ближайшие недели.

