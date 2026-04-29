Час закінчувати війну: Зеленський заявив про сигнал України для Росії
Час закінчувати війну: Зеленський заявив про сигнал України для Росії

Удари вглиб Росії є сигналом Москві про необхідність завершити війну та перейти до мирних переговорів.

29 квітня 2026, 11:40
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що далекобійні удари по території Росії є чітким сигналом Кремлю про необхідність завершення війни та переходу до дипломатичного врегулювання. За його словами, новий етап застосування української зброї вже впливає на воєнний потенціал РФ.

Час закінчувати війну: Зеленський заявив про сигнал України для Росії

Зеленський закликав Путіна закінчити війну. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари щодо результатів ударів по російських об’єктах заявив, що українські сили досягають цілей на значній відстані від кордону. 

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту", — йдеться в заяві президента.

Зеленський також зауважив, що такі удари стали сигналом для російського диктатора Володимира Путіна про потребу закінчувати війну Росії проти України. 

"Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!", — додав президент.

У квітні 2026 року українські безпілотники атакували низку об’єктів у віддалених регіонах Росії, зокрема в Орську, Пермі та районі порту Туапсе.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі вперше відреагували на атаки дронів по Туапсе. Путін видав терміновий наказ.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров істерично відреагував на слова Зеленського: "Не закінчиться нічим хорошим".



