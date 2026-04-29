Главная Новости Общество Война с Россией Пора заканчивать войну: Зеленский заявил о сигнале Украины для России
Пора заканчивать войну: Зеленский заявил о сигнале Украины для России

Удары в глубь России являются сигналом Москве о необходимости завершить войну и перейти к мирным переговорам.

29 апреля 2026, 11:40
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные удары по территории России — четкий сигнал Кремлю о необходимости завершения войны и перехода к дипломатическому урегулированию. По его словам, новый этап применения украинского оружия уже оказывает влияние на военный потенциал РФ.

Зеленский призвал Путина окончить войну. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после доклада генерал-майора Евгения Хмары по результатам ударов по российским объектам заявил, что украинские силы достигают целей на значительном расстоянии от границы.

"Расстояние по прямой — более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта", — говорится в заявлении президента.

Зеленский также отметил, что подобные удары стали сигналом для российского диктатора Владимира Путина о необходимости заканчивать войну России против Украины.

"Результаты очевидны для всех. То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве. Слава Украине!", — добавил президент.

В апреле 2026 года украинские беспилотники атаковали ряд объектов в отдаленных регионах России, в частности, в Орске, Перми и районе порта Туапсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле впервые отреагировали на атаки дронов по Туапсе. Путин издал срочный приказ.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров истерически отреагировал на слова Зеленского: "Не закончится ничем хорошим".



