Час «Х» настав: хто в Європі закликає негайно ввести війська в Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із резонансною заявою щодо можливого розміщення західних військ в Україні. На його думку, якщо союзники планують направити контингент після завершення війни для стримування Росії, зробити це варто вже зараз, не чекаючи мирної угоди.

Борис Джонсон. Фото: із відкритих джерел

В інтерв’ю BBC Джонсон різко розкритикував позицію Заходу, який, за його словами, роками демонстрував надмірну обережність у протидії російській агресії.

Політик нагадав, що слабка реакція на анексію Криму у 2014 році та повільне нарощування військової допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення лише посилили впевненість Кремля у власній безкарності.

Екс-глава уряду переконаний, що розгортання союзницьких сил могло б стати потужним сигналом підтримки України та прискорити завершення війни. За його словами, йдеться не про участь у бойових діях, а про миротворчу присутність, яка продемонструє рішучість демократичних держав захищати суверенітет України.

Джонсон підкреслив, що відкладати такі кроки до моменту можливого перемир’я нелогічно, адже сама присутність міжнародного контингенту могла б змінити розрахунки Кремля вже зараз. Він також наголосив, що обережність союзників має високу ціну, яка вимірюється людськими життями.

Заява екс-прем’єра відображає зростаючу дискусію серед західних політиків щодо більш активної ролі союзників у гарантуванні безпеки України та недопущенні нової фази російської агресії.

