logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Час «Х» настав: хто в Європі закликає негайно ввести війська в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Час «Х» настав: хто в Європі закликає негайно ввести війська в Україну

Екс-прем’єр Британії Джонсон попередив, що нерішучість Заходу коштує життів і лише заохочує нову агресію Кремля

21 лютого 2026, 19:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із резонансною заявою щодо можливого розміщення західних військ в Україні. На його думку, якщо союзники планують направити контингент після завершення війни для стримування Росії, зробити це варто вже зараз, не чекаючи мирної угоди.

Час «Х» настав: хто в Європі закликає негайно ввести війська в Україну

Борис Джонсон. Фото: із відкритих джерел

В інтерв’ю BBC Джонсон різко розкритикував позицію Заходу, який, за його словами, роками демонстрував надмірну обережність у протидії російській агресії. 

Політик нагадав, що слабка реакція на анексію Криму у 2014 році та повільне нарощування військової допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення лише посилили впевненість Кремля у власній безкарності.

Екс-глава уряду переконаний, що розгортання союзницьких сил могло б стати потужним сигналом підтримки України та прискорити завершення війни. За його словами, йдеться не про участь у бойових діях, а про миротворчу присутність, яка продемонструє рішучість демократичних держав захищати суверенітет України.

Джонсон підкреслив, що відкладати такі кроки до моменту можливого перемир’я нелогічно, адже сама присутність міжнародного контингенту могла б змінити розрахунки Кремля вже зараз. Він також наголосив, що обережність союзників має високу ціну, яка вимірюється людськими життями.

Заява екс-прем’єра відображає зростаючу дискусію серед західних політиків щодо більш активної ролі союзників у гарантуванні безпеки України та недопущенні нової фази російської агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед ключових тем були мирні переговори, де могла змінитися позиція сторін. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cp32n6vxqplo
Теги:

Новини

Всі новини