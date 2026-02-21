Время «Х» настало: кто в Европе призывает немедленно ввести войска в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резонансным заявлением о возможном размещении западных войск в Украине. По его мнению, если союзники планируют направить контингент после завершения войны для сдерживания России, сделать это следует уже сейчас, не дожидаясь мирного соглашения.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

В интервью BBC Джонсон подверг резкой критике позицию Запада, который, по его словам, годами демонстрировал чрезмерную осторожность в противодействии российской агрессии.

Политик напомнил, что слабая реакция на аннексию Крыма в 2014 году и медленное наращивание военной помощи Украине после начала полномасштабного вторжения лишь усилили уверенность Кремля в собственной безнаказанности.

Экс-глава правительства убежден, что развертывание союзнических сил могло бы стать мощным сигналом поддержки Украины и ускорить завершение войны. По его словам, речь идет не об участии в боевых действиях, а о миротворческом присутствии, которое продемонстрирует решимость демократических государств защищать суверенитет Украины.

Джонсон подчеркнул, что откладывать такие шаги до момента возможного перемирия нелогично, ведь само присутствие международного контингента могло изменить расчеты Кремля уже сейчас. Он также подчеркнул, что осторожность союзников имеет высокую цену, измеряемую человеческими жизнями.

Заявление экс-премьера отражает растущую дискуссию среди западных политиков по поводу более активной роли союзников в обеспечении безопасности Украины и недопущении новой фазы российской агрессии.

