Цей удар Трампа призвів до паніки у Кремлі: розкрито феноменальний сигнал США Путіну

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО може стати початком нового етапу українсько-американської співпраці. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи останні заяви американського лідера.

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За словами експерта, найважливішим сигналом стало те, що Сполучені Штати готові не лише продовжувати підтримку України, а й розглядають український оборонно-промисловий комплекс як перспективного партнера.

"Найважливіше, що було сказано з боку Трампа, — вони готові купувати наші дрони. Це вже ознака якості українського озброєння", — зазначив Загородній.

Окрему увагу він звернув на заяву щодо можливого виробництва в Україні ракет до систем Patriot. На думку експерта, сама поява такої теми свідчить про зміну підходів Вашингтона.

"Чим більше ми будемо прогресувати у виробництві власної зброї, тим більше нам будуть передавати технології та ліцензії", — пояснив він.

Водночас Загородній закликав не очікувати швидких результатів. За його словами, локалізація виробництва такої складної зброї потребуватиме значного часу.

"Ми повинні розуміти, що це буде не швидко. Мінімум рік потрібен, щоб локалізувати виробництво, зробити працюючі прототипи, а потім запустити їх у серію", — сказав експерт.

Він переконаний, що така перспектива означає не лише розвиток українського ОПК, а й подальше посилення системи протиповітряної оборони. Крім того, американська сторона, на його думку, вже бачить ефективність української зброї та результативність ударів по військовій інфраструктурі Росії.

Загородній також вважає, що нинішня зміна риторики Дональда Трампа має і прагматичне підґрунтя. США дедалі більше зацікавлені у співпраці з українською оборонною промисловістю, яка довела свою ефективність в умовах повномасштабної війни.

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