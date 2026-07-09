Этот удар Трампа привел к панике в Кремле: раскрыт феноменальный сигнал США Путину

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО может стать началом нового этапа украино-американского сотрудничества. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний, комментируя последние заявления американского лидера.

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По словам эксперта, самым важным сигналом стало то, что Соединенные Штаты готовы не только продолжать поддержку Украины, но и рассматривают украинский оборонно-промышленный комплекс как перспективного партнера.

"Самое важное, что было сказано со стороны Трампа, — они готовы покупать наши дроны. Это уже признак качества украинского вооружения", – отметил Загородний.

Отдельное внимание он обратил на заявление о возможном производстве в Украине ракет к системам Patriot. По мнению эксперта, само появление такой темы свидетельствует об изменении подходов Вашингтона.

"Чем больше мы будем прогрессировать в производстве собственного оружия, тем больше нам будут передавать технологии и лицензии", — пояснил он.

В то же время, Загородний призвал не ожидать быстрых результатов. По его словам, локализация производства такого сложного оружия потребует значительного времени.

"Мы должны понимать, что это будет не скоро. Минимум год нужен, чтобы локализовать производство, сделать работающие прототипы, а затем запустить в серию", — сказал эксперт.

Он убежден, что такая перспектива означает не только развитие украинского ОПК, но дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны. Кроме того, американская сторона, по его мнению, уже видит эффективность украинского оружия и результативность ударов по военной инфраструктуре России.

Загородний также считает, что нынешняя смена риторики Дональда Трампа имеет и прагматическую основу. США все больше заинтересованы в сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью, которая доказала свою эффективность в условиях полномасштабной войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что победу Украины в войне не стоит измерять только возвращением территорий. Не менее важны долгосрочная безопасность государства, необратимость европейского курса и создание мощной системы сдерживания России. Такое мнение высказал дипломат Валерий Чалый, комментируя возможные сценарии завершения войны.