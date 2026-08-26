Цей страшний план Заходу стане найкращим подарунком Путіну: жорсткий сценарій фіаско України у війні

Мирний план, який обговорюють Україна, США та Європа, може виглядати як довгоочікуваний шанс на завершення війни. Проте за дипломатичними формулами часто приховується головна небезпека: компроміс, що не гарантує справжнього миру. Для Києва ризик полягає в тому, що під тиском союзників він може погодитися на умови, які залишать Росії контроль над частиною територій або створять заморожений конфлікт. Це означатиме не кінець війни, а лише паузу перед новою агресією. Який найгірший для України сценарій готує Захід? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Copilot, головна пастка полягає у перемир’ї під тиском, коли Україна буде змушена прийняти компроміс, вигідний Москві, щоб задовольнити інтереси зовнішніх гравців. Такий сценарій може зруйнувати довіру суспільства до влади й поставити під сумнів майбутнє держави. Мирний план має сенс лише тоді, коли він гарантує повне відновлення суверенітету та безпеку від повторної агресії. Інакше він перетвориться на політичну пастку, яка закріпить слабкість і створить нові ризики для України.

Другий аспект небезпеки полягає у можливості втрати стратегічної ініціативи. Якщо Київ погодиться на компроміс без реальних гарантій, Росія може використати паузу для перегрупування та підготовки нових наступів. Це означатиме, що Україна фактично отримає тимчасове перемир’я, але не мир. У такому випадку країна опиниться в ситуації, коли кожна поступка лише відкладає новий виток війни.

Чат-бот Gemini стверджує, що найбільша небезпека такого сценарію пов’язана з ідеєю взаємного відведення військ та створення буферної зони. Якщо Сили оборони залишать нинішні позиції, Україна фактично відмовиться від укріплених рубежів, за які заплачено надзвичайно високу ціну, і буде змушена облаштовувати оборону на нових ділянках. Для Росії натомість це може означати фактичне закріплення контролю над уже окупованими територіями. Не менш важливе питання — зміст західних гарантій безпеки. Якщо вони залишаться політичними деклараціями без чіткого механізму дій у разі нового нападу, Україна ризикує опинитися між двома системами: без захисту, аналогічного статті 5 НАТО, але водночас із можливими обмеженнями на нарощування власної військової сили.

Ще одна потенційна пастка — час, який отримає Москва. Заморожування війни без серйозного послаблення російського військового потенціалу дозволить Кремлю знизити внутрішню економічну напругу, поповнити запаси озброєнь, перегрупувати армію та підготуватися до нового етапу протистояння. Для України тривала пауза може мати протилежний ефект: увага партнерів поступово переключатиметься на інші кризи.

Чат-бот СhatGPT вважає, що якщо припинення бойових дій не буде підкріплене чіткими та юридично обов’язковими гарантіями безпеки, перемир’я може стати лише перепочинком перед новою фазою війни. Росія отримає можливість відновити втрати, поповнити ракетні арсенали, переозброїти армію та підготувати наступні операції. Не менш небезпечним є сценарій, за якого тимчасова лінія розмежування поступово перетвориться на фактичний політичний кордон. Навіть без офіційного визнання російської окупації з часом на Київ може посилитися міжнародний тиск із закликами змиритися з так званими "реаліями на землі".

Саме тому для України принциповою має залишатися послідовність: спочатку реальні гарантії безпеки та механізм реагування на повторну агресію — і лише потім заморожування фронту. Без цього припинення вогню не усуне загрозу нової війни, а лише відкладе її. У найгіршому випадку Київ ризикує через кілька років знову зіткнутися з Росією, яка використає мирну паузу для відновлення сил і повернеться до агресії вже у значно вигідніших для себе умовах.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що головна небезпека мирного плану полягає не в його формі, а в його змісті. Якщо він перетвориться на інструмент зовнішнього тиску на Київ, то замість довгоочікуваного миру Україна може отримати нову хвилю нестабільності. Формула, яка залишає Росії контроль над частиною територій або створює заморожений конфлікт, фактично означатиме паузу перед наступною агресією. Це не лише підірве довіру суспільства до влади, а й поставить під сумнів майбутнє держави, адже будь-який компроміс без гарантій безпеки стане політичною пасткою.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України не завершиться стійким миром, доки Кремль не відмовиться від імперського бачення сусідньої держави та не визнає її право на незалежне існування.