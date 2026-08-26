Мирный план, обсуждаемый Украиной, США и Европой, может выглядеть как долгожданный шанс на завершение войны. Однако за дипломатическими формулами часто скрывается главная опасность: компромисс, не гарантирующий подлинного мира. Для Киева риск заключается в том, что под давлением союзников он может согласиться с условиями, которые оставят России контроль над частью территорий или создадут замороженный конфликт. Это означает не конец войны, а лишь паузу перед новой агрессией. Какой самый плохой для Украины сценарий готовит Запад? Портал "Комментарии" решил узнать мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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По версии чат-бота Copilot , главная ловушка заключается в перемирии под давлением, когда Украина будет вынуждена принять компромисс, выгодный Москве, чтобы удовлетворить интересы внешних игроков. Такой сценарий может разрушить доверие общества к власти и подвергнуть сомнению будущее государства. Мирный план имеет только тогда, когда он гарантирует полное восстановление суверенитета и безопасность от повторной агрессии. В противном случае он превратится в политическую ловушку, которая закрепит слабость и создаст новые риски для Украины.

Второй аспект опасности состоит в возможности потери стратегической инициативы. Если Киев согласится на компромисс без реальных гарантий, Россия может использовать паузу для перегруппировки и подготовки новых наступлений. Это означает, что Украина фактически получит временное перемирие, но не мир. В таком случае страна окажется в ситуации, когда каждая уступка откладывает только новый виток войны.

Чат-бот Gemini утверждает, что самая большая опасность такого сценария связана с идеей взаимного отвода войск и создания буферной зоны. Если Силы обороны покинут нынешние позиции, Украина фактически откажется от укрепленных рубежей, за которые заплачена чрезвычайно высокая цена, и будет вынуждена обустраивать оборону на новых участках. Для России это может означать фактическое закрепление контроля над уже оккупированными территориями. Не менее важный вопрос – содержание западных гарантий безопасности. Если они останутся политическими декларациями без четкого механизма действий в случае нового нападения, Украина рискует оказаться между двумя системами: без защиты, аналогичной статье 5 НАТО, но вместе с тем возможными ограничениями на наращивание собственной военной силы.

Еще одна потенциальная ловушка – время, которое получит Москва. Заморозка войны без серьезного ослабления российского военного потенциала позволит Кремлю снизить внутреннее экономическое напряжение, пополнить запасы вооружений, перегруппировать армию и подготовиться к новому этапу противостояния. Для Украины длительная пауза может иметь противоположный эффект: внимание партнеров будет постепенно переключаться на другие кризисы.

Чат-бот С hatGPT считает, что если прекращение боевых действий не будет подкреплено четкими и юридически обязательными гарантиями безопасности, перемирие может стать лишь передышкой перед новой фазой войны. Россия получит возможность восстановить потери, восполнить ракетные арсеналы, перевооружить армию и подготовить следующие операции. Не менее опасен сценарий, при котором временная линия разграничения постепенно превратится в фактическую политическую границу. Даже без официального признания российской оккупации со временем Киев может усилиться международное давление с призывами смириться с так называемыми "реалиями на земле".

Именно поэтому для Украины принципиальной должна оставаться последовательность: сначала реальные гарантии безопасности и механизм реагирования на повторную агрессию и только потом замораживание фронта. Без этого прекращение огня не устранит угрозу новой войны, а только отложит ее. В самом худшем случае Киев рискует через несколько лет снова столкнуться с Россией, которая использует мирную паузу для восстановления сил и вернется к агрессии уже в более выгодных для себя условиях.

Таким образом все три модели ИИ считают, что главная опасность мирного плана заключается не в его форме, а в его содержании. Если он превратится в инструмент внешнего давления на Киев, то вместо долгожданного мира Украина может обрести новую волну нестабильности. Формула, которая покидает Россию контроль над частью территорий или создает замороженный конфликт, фактически будет означать паузу перед последующей агрессией. Это не только подорвет доверие общества к власти, но и подвергнет сомнению будущее государства, ведь любой компромисс без гарантий безопасности станет политической ловушкой.

Портал "Комментарии" уже писал , что война России против Украины не завершится устойчивым миром, пока Кремль не откажется от имперского видения соседнего государства и не признает его право на независимое существование.