Цей подарунок Трампу миттєво змінить його ставлення до України: експерт шокував заявою

Історик і публіцист Ярослав Грицак прокоментував можливу роль США у процесі майбутніх мирних переговорів і водночас іронічно висловився про формат відносин між Києвом і Вашингтоном. Свої міркування він озвучив в інтерв’ю "Українській правді", відповідаючи на запитання щодо впливу Сполучених Штатів на пошук мирного рішення.

Грицак навів жарт, який, за його словами, почув від представника дипломатичних кіл. Суть іронії полягає в тому, що найефективнішим способом нібито забезпечити стійку підтримку США могло б бути символічне "подарування" Дональду Трампу резиденції Віктора Януковича в Межигір’ї. Такий крок, за цією жартівливою логікою, зробив би американську сторону максимально зацікавленою у гарантуванні безпеки України.

Водночас історик підкреслює, що реальна міжнародна ситуація значно складніша і не передбачає простих рішень або гарантованих механізмів захисту. За його оцінкою, сучасна геополітична система перебуває у стані нестабільності, де жоден із ключових гравців не може надати абсолютних гарантій.

Окремо він звернув увагу на те, що політика США в період президентства Трампа сприймається як менш передбачувана, що ускладнює формування довгострокових союзницьких стратегій. У цьому контексті Грицак наголошує, що ключовим фактором безпеки для України залишається її власна здатність до спротиву та самозахисту.

Також історик зауважив, що завершення війни можливе лише за умови, коли агресор усвідомить надмірну ціну продовження конфлікту. Наразі, за його словами, такого усвідомлення з боку російського керівництва не спостерігається.

