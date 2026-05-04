Этот подарок Трампу мгновенно изменит его отношение к Украине: эксперт шокировал заявлением

Историк и публицист Ярослав Грицак прокомментировал возможную роль США в процессе будущих мирных переговоров и в то же время иронически высказался о формате отношений между Киевом и Вашингтоном. Свои соображения он озвучил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопросы, касающиеся влияния Соединенных Штатов на поиск мирного решения.

Грицак привел шутку, которую, по его словам, услышал от представителя дипломатических кругов. Суть иронии состоит в том, что самым эффективным способом якобы обеспечить устойчивую поддержку США могло бы быть символическое "подарение" Дональду Трампу резиденции Виктора Януковича в Межигорье. Такой шаг, по этой шутливой логике, сделал бы американскую сторону максимально заинтересованной в обеспечении безопасности Украины.

В то же время, историк подчеркивает, что реальная международная ситуация значительно сложнее и не предполагает простых решений или гарантированных механизмов защиты. По его оценке, современная геополитическая система находится в состоянии нестабильности, где ни один из ключевых игроков не может предоставить абсолютные гарантии.

Отдельно он обратил внимание на то, что политика США в период президентства Трампа воспринимается как менее предсказуемая, что усложняет формирование долгосрочных союзнических стратегий. В этом контексте Грицак отмечает, что ключевым фактором безопасности для Украины остается ее способность к сопротивлению и самозащите.

Также историк отметил, что завершение войны возможно только при условии, когда агрессор осознает чрезмерную цену продолжения конфликта. По его словам, такого осознания со стороны российского руководства не наблюдается.

