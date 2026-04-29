Колишній російський бойовик і ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков заявив, що мобілізація більше не здатна змінити ситуацію на фронті.

Гіркін про війну в Україні

За його словами, можливість перелому у війні вже втрачена, і навіть значне збільшення чисельності військ не дасть вирішального результату.

Стрєлков наголосив, що ведення бойових дій без чіткої стратегії перемоги призводить лише до великих втрат, не змінюючи загального ходу війни.

Він також розкритикував підхід, за якого просування на фронті досягається ціною значних людських втрат без стратегічного результату.

Нагадаємо, що Стрєлков був одним із ключових учасників подій 2014 року на сході України, однак останнім часом неодноразово виступає з критичними оцінками ситуації в російській армії.

