Главная Новости Общество Война с Россией "Этот момент пришел": Гиркин шокировал заявлением о ситуации на фронте
НОВОСТИ

"Этот момент пришел": Гиркин шокировал заявлением о ситуации на фронте

Игорь Стрелков заявил, что даже масштабная мобилизация не способна переломить ход войны

29 апреля 2026, 20:03
Ткачова Марія

Бывший российский боевик и эксофицер ФСБ Игорь Стрелков заявил, что мобилизация больше не способна изменить ситуацию на фронте.

"Этот момент пришел": Гиркин шокировал заявлением о ситуации на фронте

Гиркин о войне в Украине

По его словам, возможность перелома в войне уже упущена, и даже значительное увеличение численности войск не даст решающего результата.

Стрелков подчеркнул, что ведение боевых действий без четкой стратегии победы приводит лишь к большим потерям, не меняя общего хода войны.

Он также подверг критике подход, при котором продвижение на фронте достигается ценой значительных человеческих потерь без стратегического результата.

Напомним, что Стрелков был одним из ключевых участников событий 2014 на востоке Украины, однако в последнее время неоднократно выступает с критическими оценками ситуации в российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Евгений Гольман опубликовал эмоциональные заявления относительно ситуации в России, в которых резко оценил как внутреннее положение, так и последствия войны.
В своих высказываниях он говорит об ощущении давления, насилия и общего ухудшения ситуации, заявляя об уничтожении страны и негативных тенденциях в обществе. Также блоггер затрагивает тему экономических трудностей, предупреждая о возможных проблемах с продовольствием в будущем. Его риторика сопровождается резкими и эмоциональными отметками, что может свидетельствовать о росте напряжения в информационном пространстве РФ. Официальных комментариев по поводу таких заявлений со стороны российских властей пока нет.
Также ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что хорунжа Марина Мирзаева из 3-го армейского корпуса высказалась о важности личной ответственности каждого украинца во время войны.
По ее словам, вне зависимости от того, каким будет финал для каждого человека, сегодняшние действия формируют пример для потомков. Она подчеркнула, что главное — оставаться включенными в борьбу и не сдаваться, несмотря ни на какие обстоятельства.



