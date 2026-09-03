Цей крок України поівністю вибив Путіна з колії: названо небезпечний сценарій для РФ



















Проблеми з цивільною авіацією можуть стати одним із факторів економічного тиску на Росію та зрештою підштовхнути Кремль до реальних переговорів про завершення війни. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи перебої в роботі російських аеропортів та ризики для міжнародних перевізників.

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За його словами, через величезні відстані Росія критично залежить від авіасполучення, тому регулярне закриття повітряного простору здатне створити проблеми не лише пасажирам, а й економіці країни.

"Закрите небо — це можливість зробити так, щоб Росія швидше прийшла до миру. Це вдарить по економіці, бо Pegasus уже не летить, Flydubai не летить, Turkish Airlines не летить", — зазначив Давидюк.

Політолог наголосив, що європейські авіакомпанії давно обмежили польоти до РФ, а проблеми з іншими міжнародними перевізниками ще більше скорочують можливості російської авіації. Замінити літаки потягами на величезній території країни, на його думку, буде складно.

"Таку величезну країну треба обслуговувати, і літаки якраз це питання вирішують, а поїзди — ні. Зараз цивільними методами ми їх попереджаємо: авіатранспорту у вас не буде", — заявив експерт.

Окремо Давидюк звернув увагу на переговорні зусилля Туреччини. Анкара продовжує пропонувати свій майданчик для діалогу, однак, за оцінкою політолога, заяви про готовність Володимира Путіна до миру суперечать діям російської армії.

"Ердоган каже, що говорив із Путіним про мир і пропонує Туреччину для переговорів. Але в діях Путіна миру ми не бачимо. Ми бачимо обстріли й атаки", — наголосив Давидюк.

На думку політолога, саме посилення економічної ціни війни, зокрема через проблеми з міжнародним авіасполученням, може стати додатковим важелем тиску на Кремль.



Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що гучні заяви Володимира Путіна про Україну та звинувачення Києва у "тероризмі" адресовані насамперед російському суспільству. Кремлю необхідно переконувати населення, що ситуація залишається під контролем, тоді як економічні проблеми РФ дедалі більше звужують можливості продовжувати війну в нинішньому темпі. Таку думку висловив Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.