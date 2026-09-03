Этот шаг Украины полностью выбил Путина из колеи: назван опасный сценарий для РФ



















Проблемы с гражданской авиацией могут стать одним из факторов экономического давления на Россию и в конце концов подтолкнуть Кремль к реальным переговорам о завершении войны. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, комментируя перебои в работе российских аэропортов и риски международных перевозчиков.

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По его словам, из-за огромных расстояний Россия критически зависит от авиасообщения, поэтому регулярное закрытие воздушного пространства способно создать проблемы не только пассажирам, но и экономике страны.

"Закрытое небо — это возможность сделать так, чтобы Россия быстрее пришла в мир. Это ударит по экономике, потому что Pegasus уже не летит, Flydubai не летит, Turkish Airlines не летит", — отметил Давидюк.

Политолог подчеркнул, что европейские авиакомпании давно ограничили полеты в РФ, а проблемы с другими международными перевозчиками еще больше сокращают возможности российской авиации. Заменить самолеты на поездах на огромной территории страны, по его мнению, будет сложно.

"Такую огромную страну нужно обслуживать, и самолеты как раз этот вопрос решают, а поезда — нет. Сейчас гражданскими методами мы их предупреждаем: авиатранспорта у вас не будет", — заявил эксперт.

Отдельно Давидюк обратил внимание на переговорные усилия Турции. Анкара продолжает предлагать свою площадку для диалога, однако, по оценке политолога, заявления о готовности Владимира Путина к миру противоречат действиям российской армии.

"Эрдоган говорит, что говорил с Путиным о мире и предлагает Турцию для переговоров. Но в действиях Путина мира мы не видим. Мы видим обстрелы и атаки", — подчеркнул Давидюк.

По мнению политолога, именно усиление экономической цены войны, в частности из-за проблем с международным авиасообщением, может стать дополнительным рычагом давления на Кремль.



Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что громкие заявления Владимира Путина об Украине и обвинениях Киева в "терроризме" адресованы прежде всего российскому обществу. Кремлю необходимо убеждать население, что ситуация остается под контролем, в то время как экономические проблемы РФ все больше сужают возможности продолжать войну в нынешнем темпе. Такое мнение высказал руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко.