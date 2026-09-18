Це зіграє проти України: які козирі отримає Путін

У Росії 18 вересня стартували триденні вибори до Держдуми, які триватимуть до 20 вересня. На цьому тлі Україна продовжує бити по цілях у глибокому тилу РФ. Reuters повідомляє, що українські атаки на російські нафтопереробні підприємства та інші об'єкти вже стали одним із факторів, які впливають на внутрішню ситуацію в РФ. Штучний інтелект спрогнозував, який ефект матимуть удари України по РФ у дні голосувань.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT акцентує увагу на символічному значенні виборів. Кремль намагається представити голосування як доказ єдності російського суспільства та підтримки війни. Тому удари по території РФ у цей момент можуть зруйнувати картинку "звичайного життя" та показати росіянам, що війна не залишається десь далеко.

Водночас ChatGPT вважає, що удари самі по собі не вплинуть на результати голосування росіян. Модель ШІ вказує, що російський виборчий процес жорстко контролюється владою, а реальна політична конкуренція обмежена. Reuters та AP також описують російську політичну систему як жорстко контрольовану, а антиурядові та антивоєнні сили — як суттєво обмежені. Чат-бот наголошує, що водночас надмірні удари можуть дати російській владі додатковий матеріал для мобілізаційної пропаганди.

Основний ефект, на думку ChatGPT, може бути психологічним та пропагандистським. Україна демонструватиме здатність діставати російський тил, тоді як Москва отримає додатковий привід говорити про “зовнішню загрозу”.

Чат-бот Gemini розглядає можливі удари передусім як продовження української кампанії проти російської військової логістики, НПЗ та інших важливих об'єктів. Вибори при цьому створюють додаткове інформаційне тло.

За цією оцінкою, у дні голосування атаки можуть мати одразу кілька наслідків. По-перше, вони здатні зруйнувати пропагандистську картинку повної стабільності. По-друге, удари по логістиці можуть ускладнювати роботу окупаційних адміністрацій на захоплених територіях України, де Росія проводить своє голосування. По-третє, додаткові атаки змушують російські силові структури розподіляти ресурси між охороною виборчих об'єктів та захистом військової й паливної інфраструктури.

Водночас Gemini визнає, що перебільшувати вплив таких атак не варто. Сам процес голосування в РФ вони не обов'язково здатні зірвати.

Чат-бот Copilot також не вважає, що українські удари можуть фізично зірвати загальноросійські вибори. Російська влада має достатньо ресурсів, щоб забезпечити роботу виборчої системи навіть за умов атак.

Натомість головним результатом можуть стати психологічний та міжнародний ефекти. Атаки демонструватимуть вразливість російського тилу та нагадуватимуть суспільству, що війна вже безпосередньо зачіпає територію РФ.

Ще один можливий наслідок — використання атак самою російською владою. Кремль може подавати їх як доказ “зовнішньої загрози”, посилювати мобілізаційну риторику та виправдовувати додаткові обмеження.

Окремо Copilot звертає увагу на міжнародне сприйняття виборів. На його думку, атаки можуть підкреслити, що голосування проходить на тлі війни та безпекових ризиків.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: українські удари навряд чи здатні фізично зірвати вибори до Держдуми, але можуть мати помітний психологічний та інформаційний ефект.

Відрізняються акценти. ChatGPT більше говорить про символічний удар по кремлівській картинці “стабільності”, Gemini — про військову логістику, ППО та окуповані території, а Copilot — про міжнародне сприйняття та використання атак російською пропагандою.

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