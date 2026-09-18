Это сыграет против Украины: какие козыри получит Путин

В России 18 сентября стартовали трехдневные выборы в Госдуму, которые продлятся до 20 сентября. На этом фоне Украина продолжает избивать по целям в глубоком тылу РФ. Reuters сообщает, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия и другие объекты уже стали одним из факторов, влияющих на внутреннюю ситуацию в РФ. Искусственный интеллект спрогнозировал, какой эффект будут иметь удары Украины по РФ в дни голосования.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT акцентирует внимание на символическом значении выборов. Кремль пытается представить голосование как доказательство единства русского общества и поддержки войны. Поэтому удары по территории РФ в этот момент могут разрушить картинку "обычной жизни" и показать россиянам, что война не остается далеко.

ChatGPT считает, что удары сами по себе не повлияют на результаты голосования россиян. Модель ИИ указывает, что российский избирательный процесс жестко контролируется властями, а реальная политическая конкуренция ограничена. Reuters и AP также описывают российскую политическую систему как жестко контролируемую, а антиправительственные и антивоенные силы – как существенно ограниченные. Чат-бот отмечает, что в то же время чрезмерные удары могут дать российским властям дополнительный материал для мобилизационной пропаганды.

Основной эффект, по мнению ChatGPT, может оказаться психологическим и пропагандистским. Украина будет демонстрировать способность доставать российский тыл, тогда как Москва получит дополнительный повод говорить о "внешней угрозе".

Чат-бот Gemini рассматривает возможные удары, прежде всего, как продолжение украинской кампании против российской военной логистики, НПЗ и других важных объектов. Выборы создают дополнительный информационный фон.

По этой оценке, в дни голосования атаки могут иметь сразу несколько последствий. Во-первых, они способны разрушить пропагандистскую картинку полной стабильности. Во-вторых, удары по логистике могут усложнять работу оккупационных администраций на захваченных территориях Украины, где Россия проводит свое голосование. В третьих, дополнительные атаки заставляют российские силовые структуры распределять ресурсы между охраной избирательных объектов и защитой военной и топливной инфраструктуры.

В то же время, Gemini признает, что преувеличивать влияние таких атак не стоит. Сам процесс голосования в РФ они не обязательно сорвать.

Чат-бот Copilot также не считает, что украинские удары могут физически сорвать общероссийские выборы. У российских властей достаточно ресурсов, чтобы обеспечить работу избирательной системы даже в условиях атак.

Главным результатом могут стать психологический и международный эффекты. Атаки будут демонстрировать уязвимость российского тыла и напоминать обществу, что война непосредственно затрагивает территорию РФ.

Еще одно возможное последствие – использование атак самой российской властью. Кремль может представлять их как доказательство "внешней угрозы", усиливать мобилизационную риторику и оправдывать дополнительные ограничения.

Отдельно Copilot обращает внимание на международное восприятие выборов. По его мнению, атаки могут подчеркнуть, что голосование проходит на фоне войны и рисков безопасности.

В заключении все три чата сходятся в одном: украинские удары вряд ли способны физически сорвать выборы в Госдуму, но могут иметь заметный психологический и информационный эффект.

Различаются акценты. ChatGPT больше говорит о символическом ударе по кремлевской картинке "стабильности", Gemini — о военной логистике, ПВО и оккупированных территориях, а Copilot — о международном восприятии и использовании атак российской пропагандой.

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