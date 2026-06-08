"Це його особиста гра": озвучено вражаючу причину візиту Абрамовича в Україну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення зустрічі в Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем, який ще у 2022 році активно виступав одним із ініціаторів переговорів про мир. За словами політолога Володимира Фесенка, бізнесмен не діяв за вказівкою російського олігархічного кола, а керувався власною ініціативою.

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"Це пов’язано з тим, що після 2022 року Абрамович опинився під санкціями. Він має великі активи на Заході, і для нього важливо було зменшити ризики, пов’язані з конфліктом між Росією та Європою", – пояснив Фесенко.

Політолог підкреслив, що прагнення Абрамовича до діалогу з Україною відображає його особисті інтереси.

"Для нього припинення війни між Росією та Україною означало ще зменшення особистих ризиків: для його комфортного життя і бізнесу. Тому я схиляюсь до версії, що і тоді (у 2022 році), і зараз це особиста гра Абрамовича", — зазначив він.

За словами експерта, нині олігарх все ще веде певний бізнес, але його головні інтереси зосереджені на футболі та мистецьких проєктах. Абрамович прагне залишити слід у історії як миротворець.

"Його перевага полягає у наявності прямих комунікацій: він має доступ до Кремля, зокрема до Путіна, а також контакти на Заході і в Туреччині, у президента Ердогана та його оточення", – зазначив Фесенко.

Ці комунікації дозволили олігарху сприяти мирним ініціативам у 2022 році, зокрема організації переговорів у Стамбулі та обміну полоненими, серед яких був повернений підрозділ "азовців" із російського полону.

"Я так розумію, що це контакти через Арахамію, який був керівником української переговорної групи. Потім були дивні мирні плани нібито від Туреччини у 2024 році. Я тоді казав, що з високою ймовірністю це був не турецький мирний план, а ініціатива Абрамовича. Він намагався просувати різні мирні ініціативи", – додав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може вперше зіткнутися з ризиком втрати частини фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility через невиконання двох ключових реформ. Про це стало відомо з офіційної відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".