logo

BTC/USD

63486

ETH/USD

1684.21

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это его личная игра": озвучена поразительная причина визита Абрамовича в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это его личная игра": озвучена поразительная причина визита Абрамовича в Украину

Абрамович сейчас больше интересуется футболом, искусством и стремится остаться в истории как миротворец, хотя еще ведет бизнес.

8 июня 2026, 21:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение встречи в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем, еще в 2022 году активно выступавшим одним из инициаторов переговоров о мире. По словам политолога Владимира Фесенко, бизнесмен не действовал по указанию российского олигархического круга, а руководствовался собственной инициативой.

"Это его личная игра": озвучена поразительная причина визита Абрамовича в Украину

Фото: из открытых источников

"Это связано с тем, что после 2022 года Абрамович оказался под санкциями. У него большие активы на Западе, и для него важно было уменьшить риски, связанные с конфликтом между Россией и Европой", — пояснил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что стремление Абрамовича к диалогу с Украиной отражает его личные интересы.

"Для него прекращение войны между Россией и Украиной означало еще уменьшение личных рисков: для его комфортной жизни и бизнеса. Поэтому я склоняюсь к версии, что и тогда (в 2022 году) и сейчас это личная игра Абрамовича", — отметил он.

По словам эксперта, ныне олигарх все еще ведет определенный бизнес, но его главные интересы сосредоточены на футболе и художественных проектах. Абрамович стремится оставить след в истории как миротворец.

"Его преимущество заключается в наличии прямых коммуникаций: он имеет доступ к Кремлю, в частности к Путину, а также контакты на Западе и Турции, у президента Эрдогана и его окружения", — отметил Фесенко.

Эти коммуникации позволили олигарху содействовать мирным инициативам в 2022 году, в частности, организации переговоров в Стамбуле и обмена пленными, среди которых было возвращено подразделение "азовцев" из российского плена.

"Я так понимаю, что это контакты через Арахамию, который был руководителем украинской переговорной группы. Потом были странные мирные планы якобы от Турции в 2024 году. Я тогда говорил, что с высокой вероятностью это был не турецкий мирный план, а инициатива Абрамовича. Он пытался продвигать разные мирные инициативы", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина может впервые столкнуться с риском потери части финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения двух ключевых реформ. Об этом стало известно из официального ответа Еврокомиссии по запросу "Радио Свобода".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zustrich-zelenskogo-abramovicha-politolog-poyasniv-yaki-tsili_n3083781
Теги:

Новости

Все новости