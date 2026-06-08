"Это его личная игра": озвучена поразительная причина визита Абрамовича в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение встречи в Киеве с российским олигархом Романом Абрамовичем, еще в 2022 году активно выступавшим одним из инициаторов переговоров о мире. По словам политолога Владимира Фесенко, бизнесмен не действовал по указанию российского олигархического круга, а руководствовался собственной инициативой.

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"Это связано с тем, что после 2022 года Абрамович оказался под санкциями. У него большие активы на Западе, и для него важно было уменьшить риски, связанные с конфликтом между Россией и Европой", — пояснил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что стремление Абрамовича к диалогу с Украиной отражает его личные интересы.

"Для него прекращение войны между Россией и Украиной означало еще уменьшение личных рисков: для его комфортной жизни и бизнеса. Поэтому я склоняюсь к версии, что и тогда (в 2022 году) и сейчас это личная игра Абрамовича", — отметил он.

По словам эксперта, ныне олигарх все еще ведет определенный бизнес, но его главные интересы сосредоточены на футболе и художественных проектах. Абрамович стремится оставить след в истории как миротворец.

"Его преимущество заключается в наличии прямых коммуникаций: он имеет доступ к Кремлю, в частности к Путину, а также контакты на Западе и Турции, у президента Эрдогана и его окружения", — отметил Фесенко.

Эти коммуникации позволили олигарху содействовать мирным инициативам в 2022 году, в частности, организации переговоров в Стамбуле и обмена пленными, среди которых было возвращено подразделение "азовцев" из российского плена.

"Я так понимаю, что это контакты через Арахамию, который был руководителем украинской переговорной группы. Потом были странные мирные планы якобы от Турции в 2024 году. Я тогда говорил, что с высокой вероятностью это был не турецкий мирный план, а инициатива Абрамовича. Он пытался продвигать разные мирные инициативы", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина может впервые столкнуться с риском потери части финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения двух ключевых реформ. Об этом стало известно из официального ответа Еврокомиссии по запросу "Радио Свобода".